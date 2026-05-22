यूपी में बिजली कटौती पर बोलीं बसपा प्रमुख मायावती, भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करे सरकार

उत्तर प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आसमान से लगता है कि आग बरस रही है। बुंदेलखंड का बांदा जिला सबसे गर्म है। उत्तर प्रदेश में तीन दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट भी है। सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस जारी की जा रही है। खासकर स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूकता के लिए अभियान के माध्यम से भी समझाने का प्रयास कर रही है। धूप में जरूरी हो तो ही निकलने की हिदायत भी दी जा रही है। दूसरी तरफ भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली कटौती के चलते लोगों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ने के चलते बिजली की खपत भी बढ़ी है और जिससे डिमांड बढ़ी है। बिजली कटौती से परेशान होकर कई जगहों पर लोगों ने हंगामा भी किया।