अरशद मदनी के बाद शिया चांद कमेटी की भी केंद्र से मांग- ‘गाय को घोषित करें राष्ट्रीय पशु, गौ-हत्या पर लगे पूर्ण प्रतिबंध’

मौलाना नकवी ने स्पष्ट किया कि गौ-हत्या पर पूर्ण रोक लगाना आपसी भाईचारे, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने गाय को मां का दर्जा देने वाली हिंदू भावना का सम्मान करते हुए कहा कि इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, ताकि गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं पूरी तरह बंद हो सकें।