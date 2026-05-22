‘बात सीट की नहीं, जीत की…’ क्या यूपी में अकेले लड़ने की तैयारी में हैं अखिलेश? जानिए सपा के PDA फॉर्मूले के मायने

यह बयान सपा की रणनीति का हिस्सा है। मजबूत संगठन पर भरोसा रखते हुए सहयोगियों को 'जीत केंद्रित' गठबंधन का संदेश। अगर कांग्रेस सीटों पर ज्यादा दबाव बनाती है या बसपा की ओर रुख करती है, तो सपा स्वतंत्र लड़ाई का विकल्प खुला रखना चाहती है। 2027 का UP चुनाव BJP बनाम PDA + गठबंधन का बड़ा मुकाबला होगा। अखिलेश यादव का यह कड़ा और नपा-तुला बयान दिखाता है कि सपा न तो सीटों के लिए समझौता करने को तैयार है और न ही अपनी तैयारी में कोई कमी छोड़ रही है।