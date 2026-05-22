22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘बात सीट की नहीं, जीत की…’ क्या यूपी में अकेले लड़ने की तैयारी में हैं अखिलेश? जानिए सपा के PDA फॉर्मूले के मायने

Akhilesh Yadav PDA formula : UP चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव का कांग्रेस को कड़ा संदेश। जानिए क्या है सपा का 'जीत नहीं सीट' का नारा और अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी के मायने।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

May 22, 2026

akhilesh

अखिलेश यादव का बयान बना चर्चा का केंद्र, PC- ANI

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दल तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर के संगठन को पूरी तरह मुस्तैद कर लिया है। 'बात सीट की नहीं, जीत की है'- यह नारा देकर अखिलेश ने सहयोगी दलों, खासकर कांग्रेस को साफ इशारा दिया है कि गठबंधन सीट बंटवारे पर नहीं, बल्कि जीत हासिल करने पर आधारित होना चाहिए।

अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PDA (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) को एक बड़े सामाजिक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा, 'PDA किसी एक दल का नहीं, बल्कि देश की 95 प्रतिशत आबादी का है- जो आज पीड़ित, दुखी और अपमानित महसूस कर रही है।' यह 'नई आजादी का आंदोलन' है, जिसका मकसद संविधान की रक्षा, आरक्षण की सुरक्षा और सामाजिक न्याय (समता व अवसरों की समानता) स्थापित करना है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस के कुछ दलित नेताओं (जैसे तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम) ने हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर बिना अपॉइंटमेंट पहुंचकर मुलाकात की कोशिश की, लेकिन मायावती ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया।

विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश का 'सभी 403 सीटों पर तैयारी' वाला बयान कांग्रेस को चेतावनी है कि सपा को कमजोर न समझा जाए। यदि कांग्रेस बसपा के साथ अलग रास्ता अपनाने की कोशिश करती है, तो सपा अकेले भी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। अखिलेश ने गठबंधन का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव वाला बताया- 'जीत की गारंटी' वाली सीटें, न कि सिर्फ बंटवारा।

PDA की रणनीति और संगठनात्मक तैयारी

2024 लोकसभा चुनाव में PDA फॉर्मूला ने सपा को 37 सीटें दिलाई थीं, जिसमें OBC, दलित और अल्पसंख्यक वोटों का बड़ा योगदान था। अब अखिलेश इसे 2027 तक और मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने आरक्षण पर BJP सरकार पर हमला बोलते हुए 'PDA Audit' दस्तावेज भी जारी किया है।

सपा ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और विपक्षी एकता को बनाए रखने पर फोकस किया है। अखिलेश ने संकेत दिया कि INDIA ब्लॉक के तहत कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि सहयोगी सपा के मजबूत संगठन का लाभ उठाएं और जीत सुनिश्चित करें।

क्या सपा अकेले लड़ाई लगेगी?

यह बयान सपा की रणनीति का हिस्सा है। मजबूत संगठन पर भरोसा रखते हुए सहयोगियों को 'जीत केंद्रित' गठबंधन का संदेश। अगर कांग्रेस सीटों पर ज्यादा दबाव बनाती है या बसपा की ओर रुख करती है, तो सपा स्वतंत्र लड़ाई का विकल्प खुला रखना चाहती है। 2027 का UP चुनाव BJP बनाम PDA + गठबंधन का बड़ा मुकाबला होगा। अखिलेश यादव का यह कड़ा और नपा-तुला बयान दिखाता है कि सपा न तो सीटों के लिए समझौता करने को तैयार है और न ही अपनी तैयारी में कोई कमी छोड़ रही है।

ये भी पढ़ें

शुभेंदु अधिकारी PA हत्याकांड में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, बंगाल पुलिस ने बेकसूर आदमी को उठाया, बलिया का राज सिंह रिहा
बलिया
Subhendu

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 May 2026 11:58 am

Published on:

22 May 2026 11:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘बात सीट की नहीं, जीत की…’ क्या यूपी में अकेले लड़ने की तैयारी में हैं अखिलेश? जानिए सपा के PDA फॉर्मूले के मायने

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को यूपी चुनाव के लिए क्या टारगेट दिया? वेस्ट यूपी में पार्टी को बेस्ट साबित करने के लिए क्या है प्लान?

akhilesh yadav preparing for 2027 assembly elections with new formula up politics lucknow news
लखनऊ

मायावती के दिल में कांग्रेस को लेकर इतनी तल्खी क्यों? BSP- कांग्रेस के रिश्तों में ‘दरार’ की वजह क्या है, यहां जानिए इनसाइड स्टोरी

up politics what reason for rift in bsp congress relationship why mayawati so angry lucknow news
लखनऊ

ईंधन बचत के लिए लखनऊ में जज साइकिल से पहुंचे कोर्ट, न्यायपालिका की अनोखी पहल

न्यायपालिका की अनोखी पहल, जस्टिस राजेश चौहान ने दिखाई हरी झंडी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ समेत यूपी के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य, शिक्षा में बड़ा बदलाव

यूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूनिफार्म अनिवार्य (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

पार्षद को शपथ न दिलाने पर हाईकोर्ट सख्त, मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज

लखनऊ नगर निगम में बड़ा फैसला, डीएम और नगर आयुक्त को अस्थायी जिम्मेदारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.