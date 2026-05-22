UP Uniform Policy: लखनऊ समेत यूपी के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूनिफार्म अनिवार्य, शिक्षा में बड़ा बदलाव

उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार,प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। प्रत्येक संस्थान में एक समान यूनिफॉर्म व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। छात्र-छात्राओं के बीच अनुशासन और समानता की भावना को मजबूत किया जाएगा। जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि यह व्यवस्था शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।