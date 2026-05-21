Nainital Road Accident: नैनीताल में दर्दनाक हादसा,लखनऊ के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

भवाली के पास कार खाई में गिरी, 100 मीटर गहरी खाई से शव निकाले गए (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Nainital Road Car Accident: नैनीताल में गुरुवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। भवाली कस्बे के पास एक महिंद्रा कार अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें लखनऊ में रह रहे एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल फैल गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार अचानक मोड़ पर अनियंत्रित हो गई और सीधा गहरी खाई में गिर गई। गिरते समय वाहन एक पेड़ से टकराया, जिससे वह थोड़ी देर के लिए अटक गया, लेकिन फिर नीचे खाई में समा गया।
हादसे की सूचना मिलते ही उत्तराखंड पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। खाई की गहराई और कठिन रास्ते के कारण बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो गया। टीम को रस्सियों के सहारे नीचे उतरना पड़ा और कई घंटों की मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला गया।
परिवार मूल रूप से ऊधम सिंह नगर के खटीमा का रहने वाला था, लेकिन लंबे समय से लखनऊ में निवास कर रहा था।
जैसे ही हादसे की खबर परिजनों तक पहुंची, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मोहल्ले और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई है। लोग इस दर्दनाक घटना को याद कर भावुक हो उठे।
पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है कि कार नियंत्रण से कैसे बाहर हुई।
यह हादसा एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग सतर्कता पर सवाल खड़े करता है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे मार्गों पर अतिरिक्त सावधानी जरूरी है।
उत्तराखंड पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर इसे नियंत्रण खोने का मामला माना जा रहा है, लेकिन तकनीकी जांच जारी है।
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