Nainital Road Accident: नैनीताल में दर्दनाक हादसा,लखनऊ के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

Nainital Road Car Accident: नैनीताल में गुरुवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। भवाली कस्बे के पास एक महिंद्रा कार अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें लखनऊ में रह रहे एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल फैल गया।