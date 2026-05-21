School Holiday: लू की छुट्टी: गर्मी के आगे झुके स्कूल, लखनऊ में समय से पहले ग्रीष्मावकाश

School Holiday Summer Vacation: लखनऊ में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सभी शैक्षणिक बोर्डों से संचालित विद्यालयों में समय से पहले ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा जारी आदेश के अनुसार 22 मई 2026 से सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह आदेश सरकारी और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों पर लागू होगा।