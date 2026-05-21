Honor Killing से दहला UP, दूसरे धर्म के युवक से बातचीत पर पिता ने बेटी की हत्या, शव ट्रेन में फेंका

17 मई की सुबह गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस के एस-1 कोच में एक टिन का बक्सा लावारिस हालत में मिला था। रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों को जब बक्से से दुर्गंध आई तो इसकी सूचना जीआरपी को दी गई। पुलिस ने जब बक्सा खोला तो अंदर सलवार-सूट पहने एक युवती का धड़ मिला। सिर गायब था। बक्से के पास रखे एक थैले में युवती के कटे हुए हाथ और पैर बरामद हुए। यह दृश्य देखकर स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई थी।