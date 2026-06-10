Lucknow News : कौन हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव, दो पूर्व सीएमओ समेत आठ पर विजिलेंस ने दर्ज की एफआईआर

विजिलेंस की जांच में सामने आया है कि यह पूरा फर्जीवाड़ा बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के कामों को लेकर हुआ है। साल 2017-18 से 2021-22 के बीच अस्पतालों के रखरखाव और अन्य कार्यों के नाम पर जमकर धांधली की गई। आरोप है कि पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव और आरपी ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने तत्कालीन सीएमओ और विभागीय कर्मचारियों के साथ मिलकर एक सोची-समझी साजिश रची। इन लोगों ने जमीन पर या तो बिल्कुल काम नहीं किया या फिर बहुत कम काम कराकर कागजों पर पूरा भुगतान उठा लिया। साल 2021 में सरकार ने इन गड़बड़ियों की जांच विजिलेंस को सौंपी थी, जिसमें अब पुख्ता सबूत मिलने के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई है।