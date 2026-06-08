उत्तर प्रदेश: बीजेपी विधायकों को सता रहा ‘बिजली के झटके’ का डर!

दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के कई नेताओं को भी अहसास होने लगा है कि बिजली संकट परेशानी खड़ी कर सकता है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने बिजली से जुड़ी शिकायतों को जल्द दूर करने के साथ ही बेहतर व्यवस्था की मांग की है। विधायक डॉ. नीरज बोरा ने भी भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती पर चिंता जताई। जबकि, बीजेपी विधायक अशोक कुमार ने आरोप लगाया है कि अधिकारी चुने हुए प्रतिनिधियों की बात भी नहीं सुन रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेताया है कि मनमानी बिजली कटौती और सख़्त चेकिंग अभियान से जनता में नाराज़गी बढ़ रही है। जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक किसी मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से शिकायत करने लगें, तो स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है।