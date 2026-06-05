स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामला: बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, नियामक आयोग ने UPPCL पर लगाया ₹7.18 लाख का जुर्माना लगाया

आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 व 57 के तहत प्रति उल्लंघन 1 लाख रुपए और प्रतिदिन की देरी पर अतिरिक्त ₹6,000 के हिसाब से यह जुर्माना लगाया है। यह किसी भी डिस्कॉम पर नियामक आयोग द्वारा अब तक लगाई गई सबसे बड़ी पेनाल्टी है। आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन से 15 दिनों में जुर्माना जमा करने के साथ-साथ लिखित जवाब भी तलब किया है।