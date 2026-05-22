Kanpur News:‘गंदे वीडियो’ का डर दिखाकर ठगी करने वाला साइबर गिरोह बेनकाब, 8 आरोपी गिरफ्तार

कानपुर में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद को सीबीआई और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों को डराने और धमकाकर पैसे वसूलने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के सदस्य खासतौर पर महिलाओं और युवतियों को निशाना बनाते थे और उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर ठगी करते थे। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।