कानपुर में ब्लूटूथ गैंग का भंडाफोड़: लेखपाल परीक्षा में हाईटेक नकल करते पकड़े गए दो मुन्नाभाई

किदवई नगर स्थित महिला महाविद्यालय में सुबह की पाली की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही कक्ष निरीक्षक की नजर एक परीक्षार्थी की असामान्य गतिविधियों पर पड़ी। प्रथम तल के कक्ष संख्या-13 में बैठा विनोद कुमार पाल बार-बार कान छू रहा था और घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। शक होने पर जब उसकी गहन तलाशी ली गई तो परीक्षा केंद्र प्रशासन के होश उड़ गए। उसके कान के भीतर बेहद सूक्ष्म माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस लगी हुई थी, जिसे सामान्य जांच में पकड़ पाना लगभग असंभव था। इसके अलावा उसकी शर्ट के नीचे एक मोबाइलनुमा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी छिपा मिला।