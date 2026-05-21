Kanpur News: अगर आपने नहीं किया है यह काम तो हो जाइए सावधान, नहीं तो बंद हो जाएगी गैस सब्सिडी

जिले में करीब 11.55 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं, लेकिन अब तक केवल 80 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है। ऐसे में बड़ी संख्या में उपभोक्ता अभी भी इस जरूरी प्रक्रिया से वंचित हैं। एलपीजी वितरक संघ के संरक्षक भारतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और गैस एजेंसियों में विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग समय रहते ई-केवाईसी करा सकें।