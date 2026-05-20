इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के नाम पर 7 करोड़ का खेल! Kanpur के कारोबारी ने खोला ‘फर्जी कंपनी’ और दुबई कनेक्शन का राज

कानपुर में इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कारोबार के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कल्याणपुर निवासी कारोबारी अजय सिंह चौहान ने चार लोगों पर मिलकर फर्जी दस्तावेजों और बैंक लोन के जरिए करोड़ों रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने पहले साझेदारी का झांसा दिया, फिर कंपनी के खाते से धीरे-धीरे पूरी रकम निकाल ली। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।