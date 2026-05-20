Kanpur News:तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

मृतक संजय की फाइल फोटो
कानपुर के घाटमपुर के पतारा कस्बे में कानपुर–सागर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में आ रहा एक अनियंत्रित डंपर बाइक सवार को टक्कर मारते हुए उसे कुचलकर मौके से फरार हो गया। हादसा इतना गंभीर था कि बाइक सवार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए जांच शुरू की।
मृतक की पहचान कौशांबी जिले के अनेठा कैमा गांव निवासी संजय (48) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, संजय दो दिन पहले अपनी ससुराल जगदीशपुर गांव आए हुए थे। वह ससुराल में अपनी कार खड़ी करके बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वह पतारा कस्बे के तिलसड़ा मोड़ के पास पहुंचे, तभी पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह संभल नहीं पाए और मौके पर ही गंभीर हादसे का शिकार हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद डंपर बाइक सवार को घसीटते हुए आगे निकल गया और चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पतारा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि डंपर की पहचान की जा सके।
पुलिस जांच के दौरान मृतक संजय के पास से 50 हजार रुपये नकद बरामद हुए। चौकी इंचार्ज ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह राशि मृतक के परिजनों को सौंप दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी सामान सुरक्षित तरीके से परिवार को दे दिया गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने परिजनों को पूरी जानकारी दी और उन्हें ढांढस बंधाया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस संवेदनशील कार्रवाई की सराहना की, हालांकि सड़क हादसे को लेकर क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल बना हुआ है।
हादसे की खबर मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। पत्नी माया और बेटी काजल का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के अन्य सदस्य भी गहरे सदमे में हैं। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और फरार डंपर व चालक की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी वाहन को ट्रेस कर लिया जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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