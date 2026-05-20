Kanpur News:तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद डंपर बाइक सवार को घसीटते हुए आगे निकल गया और चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पतारा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि डंपर की पहचान की जा सके।