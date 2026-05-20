CBI ने आर्मी कर्नल को किया गिरफ्तार; हेरफेर समेत कंपनी से 50 लाख की रिश्वत लेने का आरोप, कानपुर से जुड़ा है मामला

CBI Arrests Army Colonel: कोलकाता में ईस्टर्न कमांड के तहत आर्मी ऑर्डनेंस कोर में तैनात कर्नल रैंक के एक ऑफिसर को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने कथित तौर पर 50 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी की पहचान कर्नल हिमांशु बाली के रूप में हुई है। CBI के अनुसार, अधिकारी पर कानपुर की एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर करने, घटिया सामान को मंजूरी देने और बढ़े हुए बिल पास कराने के आरोप हैं।