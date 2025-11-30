फर्जी सीबीआई अफसर ने युवक को किया डिजिटल अरेस्ट, जेल भेजने की धमकी देकर हड़पे रुपये, जानें पूरा मामला

पीड़ित ने बताया कि थोड़ी देर बाद दूसरे नंबर से कॉल आई, इस बार ठग ने बैंक का कर्मचारी बनकर बात की। उसने खाते ब्लॉक होने और गिरफ्तारी जैसे झांसे देकर पीड़ित को और डराया। लगातार मिल रही धमकियों से विचलित युवक ने बिना कुछ सोचे-समझे निर्देशानुसार रुपये भेज दिए। रकम गायब होने के बाद जब शमीम को शक हुआ तो उन्होंने तुरंत इज्जतनगर थाने पहुंचकर पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।