जिला अस्पताल रोड पर गरजा निगम का बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों में मची भगदड़, सामना जब्त, जुर्माना भी ठोका

जिला अस्पताल रोड पर कपड़ों और जूते-चप्पलों का अस्थायी बाजार सज जाता था। वहीं बृहस्पत बाजार भी लगता है। दुकानों के सड़क तक फैल जाने से राहगीरों को पैदल चलने तक की जगह नहीं मिलती थी। हालात इतने बदतर थे कि एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती थी। मरीजों की जान पर बन आती थी, लेकिन अवैध कब्जाधारियों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने साफ कहा कि यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन कुछ दिन बीतते ही दुकानदार फिर सड़क पर कब्जा जमा लेते हैं। इसी लापरवाही और मनमानी के चलते निगम को बार-बार बुलडोजर चलाना पड़ रहा है।