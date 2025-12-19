अब खुले में अंडे बेचोगे तो फंसोगे, पैकिंग-लेबलिंग जरूरी, छह महीने बाद सख्त कार्रवाई, एफएसएसएआई ने दिए ये निर्देश

सहायक आयुक्त खाद्य अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि अब बाजार में बिक्री के लिए भेजे जाने वाले अंडों को अनिवार्य रूप से निर्धारित नियमों के तहत पैक करना होगा। पैक पर उत्पादक या विक्रेता का पूरा पता, एफएसएसएआइ लाइसेंस नंबर, कुल अंडों की संख्या, खुदरा बिक्री मूल्य, कोड या लॉट नंबर, उत्पादन या पैकिंग की तिथि और उपयोग/अवसान तिथि (यूज बाय/एक्सपायरी डेट) स्पष्ट रूप से अंकित करना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, पैकिंग पर खाद्य एलर्जन से जुड़ी जानकारी, पैक खोलने के बाद भंडारण की शर्तें और उपभोक्ताओं के लिए कस्टमर केयर नंबर भी अनिवार्य कर दिया गया है।