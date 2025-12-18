18 दिसंबर 2025,

क्या आज आपकी दुकान की बारी, करोड़ों के बकाये पर निगम की सीलिंग स्ट्राइक, शोरूम–मार्केट बंद, व्यापारियों में खौफ

नगर निगम के टैक्स विभाग ने संपत्ति कर के बकायेदारों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई छेड़ दी है। करोड़ों रुपये के बकाया पर कुंडली मारे बैठे भवन मालिकों के खिलाफ निगम की सीलिंग ब्रिगेड मैदान में उतर आई है। शहर के प्रमुख शोरूम और मार्केटों में ताले जड़ दिए गए, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया।

बरेली

Avanish Pandey

Dec 18, 2025

बरेली। नगर निगम के टैक्स विभाग ने संपत्ति कर के बकायेदारों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई छेड़ दी है। करोड़ों रुपये के बकाया पर कुंडली मारे बैठे भवन मालिकों के खिलाफ निगम की सीलिंग ब्रिगेड मैदान में उतर आई है। शहर के प्रमुख शोरूम और मार्केटों में ताले जड़ दिए गए, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जोन-2 और जोन-4 में गुरुवार को एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए निगम टीम ने कई बकायेदार संपत्तियों को सील कर दिया। कार्रवाई इतनी सख्त रही कि मौके पर ही भवन स्वामियों को जेब ढीली करनी पड़ी।

लाखों का बकाया, मौके पर भुगतान

चीफ टैक्स ऑफिसर पीके द्विवेदी ने बताया कि जोन-2 के कानूनगोयान स्थित एक कॉमर्शियल शोरूम पर 8.13 लाख रुपये का टैक्स बकाया था। सीलिंग होते ही भवन स्वामी ने मौके पर एक लाख रुपये जमा कर दिए। इसी तरह आजमनगर स्थित सराय खाम में हुसैन खां उर्फ दुलारा खां की कपड़ा मार्केट पर तीन लाख रुपये से अधिक बकाया था, कार्रवाई के दबाव में ढाई लाख रुपये तत्काल जमा कराए गए। सुभाषनगर शुगर फैक्ट्री क्षेत्र में शशि सक्सेना की संपत्ति पर 2.21 लाख रुपये बकाया थे, यहां भी सीलिंग के दौरान 20 हजार रुपये वसूल किए गए।

जोन-4 में भी सख्ती

जोन-4 में निगम का डंडा और भी सख्त नजर आया। बिहारीलाल की संपत्ति पर 1.22 लाख, राजीव गुप्ता की संपत्ति पर 1.40 लाख से अधिक और कुसुम सक्सेना की प्रॉपर्टी पर 1.94 लाख रुपये से ज्यादा का टैक्स बकाया था। तीनों संपत्तियों को सील कर दिया गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

समाधान कैंप भी, पर चेतावनी साफ

इधर फरीदापुर चौधरी में संपत्ति कर समाधान कैंप का आयोजन किया गया, जहां करदाताओं ने बकाया राशि जमा कराई और कर बिलों की त्रुटियों का निस्तारण कराया। चीफ टैक्स ऑफिसर ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यह अभियान अब थमने वाला नहीं है। भविष्य में भी संपत्ति कर वसूली को लेकर लगातार और कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी करदाताओं से अपील की कि समय रहते टैक्स जमा कर दें, वरना नगर निगम अधिनियम के तहत सीलिंग, कुर्की और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

Published on:

18 Dec 2025 09:55 pm

