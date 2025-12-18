क्या आज आपकी दुकान की बारी, करोड़ों के बकाये पर निगम की सीलिंग स्ट्राइक, शोरूम–मार्केट बंद, व्यापारियों में खौफ

चीफ टैक्स ऑफिसर पीके द्विवेदी ने बताया कि जोन-2 के कानूनगोयान स्थित एक कॉमर्शियल शोरूम पर 8.13 लाख रुपये का टैक्स बकाया था। सीलिंग होते ही भवन स्वामी ने मौके पर एक लाख रुपये जमा कर दिए। इसी तरह आजमनगर स्थित सराय खाम में हुसैन खां उर्फ दुलारा खां की कपड़ा मार्केट पर तीन लाख रुपये से अधिक बकाया था, कार्रवाई के दबाव में ढाई लाख रुपये तत्काल जमा कराए गए। सुभाषनगर शुगर फैक्ट्री क्षेत्र में शशि सक्सेना की संपत्ति पर 2.21 लाख रुपये बकाया थे, यहां भी सीलिंग के दौरान 20 हजार रुपये वसूल किए गए।