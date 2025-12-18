तीन गन्ना मिलों पर औचक छापे, पीलीभीत में 35 ट्रालियां जब्त, बॉर्डर सील, गन्ने की कालाबाजारी पर होगी ऐसी कार्रवाई

17 दिसंबर को किए गए निरीक्षण में निगोही चीनी मिल के क्रय केंद्र पिपरिया कनक पर व्यवस्था सामान्य पाई गई। यहां 10,161 क्विंटल गन्ने की खरीद दर्ज की गई और उठान के लिए दो ट्रक खाली तथा एक भरा हुआ मिला। मीरगंज चीनी मिल के चका 'ए' केंद्र पर तौल और उठान व्यवस्था बेहतरीन निकली। यहां 7,331 क्विंटल खरीद का आंकड़ा मिला, जबकि एक खाली और एक भरा ट्रक मौजूद था। सबसे गंभीर स्थिति पीलीभीत चीनी मिल के भूड़ा बहादुरपुर केंद्र पर पाई गई। कांटा सही मिला, लेकिन उठान व्यवस्था पूरी तरह धीमी थी। तौल के इंतजार में 35 ट्रालियां खड़ी मिलीं। अधिकारियों ने तुरंत उठान और ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश दिया।