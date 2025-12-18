कैंची धाम जा रही श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो खाई में गिरी, बरेली के तीन लोगों की दर्दनाक मौत, पांच की हालत गंभीर

सीएचसी के डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही गंगा देवी, नैंसी गंगवार और बृजेश कुमारी की मौत हो चुकी थी। हादसे की गंभीरता को देखते हुए शेष पांच घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी के उच्च चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। श्रद्धालुओं की खुशियों भरी यात्रा पलभर में मातम में बदल गई। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।