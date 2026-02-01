यूपी के इस जिले में बगैर एफआईआर के दबिश देने गई दूसरे जिले की पुलिस, युवक की मौत, इंस्पेक्टर दरोगा समेत चार पुलिस कर्मी सस्पेंड

मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से हुई तो जांच बैठा दी गई। जांच में साफ हुआ कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, दबिश की आधिकारिक रवानगी दर्ज नहीं थी और न ही वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति नहीं ली गई थी मामला तूल पकड़ता देख गुरुवार देर रात एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह, दारोगा मामराज सिंह, दारोगा लियाकत अली और मुख्य आरक्षी संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सहसवान सीओ को पूरे प्रकरण की जांच सौंपी गई है।