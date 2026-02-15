महाशिवरात्रि पर ‘हर-हर महादेव’ से गूंजी नाथ नगरी, आधी रात से ही शुरू हुआ जलाभिषेक, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से 6:15 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:57 बजे तक और चार प्रहर पूजा समय- प्रथम प्रहर शाम 06:39 से रात 09:45 बजे तक, द्वितीय प्रहर रात 09:45 से 12:52 बजे तक, तृतीय प्रहर रात 12:52 से तड़के 03:59 बजे तक और चतुर्थ प्रहर तड़के 03:59 से सुबह 07:06 बजे तक रहेगा। महाशिवरात्रि पर नाथ नगरी का माहौल पूरी तरह भक्तिमय है। हर-हर महादेव के जयघोष के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की।