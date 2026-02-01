बरेली में राइस मिलर के घर बदमाशों ने तमंचे के बल पर की लाखों की लूट, एक बदमाश का टूटा पैर

बदमाशों ने घर के भीतर रखे करीब 8.32 लाख रुपये नकद और लगभग छह तोला सोना-चांदी के जेवर झटके में समेट लिए। अलमारियां खंगाली गईं, दराज उलट दी गईं। मिनटों में घर का सन्नाटा खौफ में बदल चुका था। जैसे ही बदमाश बाहर निकलने लगे, परिवार ने शोर मचा दिया। हड़बड़ी में एक बदमाश छत से कूद गया। जमीन पर गिरते ही उसके दोनों पैर टूट गए और वह कराहने लगा। साथी उसे छुड़ाने के लिए कुछ देर तक ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। गोलियों की आवाज सुनते ही ग्रामीण घरों से निकल पड़े। भीड़ जुटती देख बाकी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।