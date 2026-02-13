रील के चक्कर में पटरी पर रख दिया मोबाइल, 109 की रफ्तार से आ रही थी ट्रेन, और फिर…

इंजन का दरवाजा खुलते ही पास के खंभे की ओट में खड़ा युवक दौड़कर आया, मोबाइल उठाया और अंधेरे में गायब हो गया। पूरी घटना का जिक्र लोको पायलट रवि ने सोशल मीडिया पर करते हुए लोगों से ऐसी खतरनाक हरकतें न करने की अपील की है। उन्होंने लिखा रेल ट्रैक कोई खेल का मैदान नहीं है। रोमांच और वायरल वीडियो के लिए किसी की जिंदगी खतरे में न डालें। रील के चक्कर में हो रही घटनाएं अब जानलेवा रूप ले चुकी हैं। कुछ दिन पहले शाहजहांपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं बरेली के रिठौरा के पास निर्माणाधीन बरेली-सितारगंज मार्ग पर पुल निर्माण में रखे आरई वॉल के स्लैब पर वीडियो बना रहे युवक पर कई स्लैब गिर गए थे, जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई।