13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

ट्रेन-प्लेटफॉर्म से गायब हुए 8.40 लाख के 56 मोबाइल, जीआरपी ने एक झटके में किए बरामद, फोन मिलते ही खिले चेहरे

ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर मोबाइल गायब होने से परेशान यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। जीआरपी बरेली जंक्शन टीम ने बड़ा एक्शन लेते हुए 56 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए। बरामद फोन की कुल कीमत करीब 8 लाख 40 हजार रुपये आंकी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 13, 2026

बरेली। ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर मोबाइल गायब होने से परेशान यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। जीआरपी बरेली जंक्शन टीम ने बड़ा एक्शन लेते हुए 56 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए। बरामद फोन की कुल कीमत करीब 8 लाख 40 हजार रुपये आंकी गई है।

सर्विलांस का जाल, एक-एक मोबाइल ट्रेस

सीओ जीआरपी अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि जीआरपी पुलिस के विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। जीआरपी टीम ने सर्विलांस और तकनीकी ट्रैकिंग का सहारा लिया और गुमशुदगी में दर्ज मोबाइल नंबरों को खंगालना शुरू किया। कई मोबाइल अलग-अलग स्थानों से बरामद किए गए। पुलिस की इस मुहिम ने साफ कर दिया कि अब मोबाइल चुराकर बच निकलना आसान नहीं। जब थाना परिसर में मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे गए तो माहौल बदल गया। जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे।

कड़ी मेहनत लाई रंग, टीम की सराहना

इस अभियान में निरीक्षक से लेकर सिपाही तक ने दिन-रात मेहनत की। सर्विलांस शाखा की मदद से मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया गया। सीओ जीआरपी अनिल कुमार वर्मा ने साफ कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। जीआरपी ने यात्रियों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं। जितनी जल्दी सूचना मिलेगी, उतनी तेजी से सर्विलांस शुरू होगा और बरामदगी की संभावना बढ़ेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Feb 2026 05:49 pm

Published on:

13 Feb 2026 05:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ट्रेन-प्लेटफॉर्म से गायब हुए 8.40 लाख के 56 मोबाइल, जीआरपी ने एक झटके में किए बरामद, फोन मिलते ही खिले चेहरे

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी के इस जिले में बगैर एफआईआर के दबिश देने गई दूसरे जिले की पुलिस, युवक की मौत, इंस्पेक्टर दरोगा समेत चार पुलिस कर्मी सस्पेंड

बरेली

रील के चक्कर में पटरी पर रख दिया मोबाइल, 109 की रफ्तार से आ रही थी ट्रेन, और फिर…

बरेली

पूर्व से पश्चिम तक बनेगी फास्ट लेन… बरेली की 68 बस्तियों से निकलेगा गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे, जमीन अधिग्रहण की आहट से गांवों में हलचल

बरेली

शादी से मुकरा प्रेमी… प्रेमिका ने घर पर बोला धावा, निकाह की जिद पर अड़ी, रातभर चलता रहा हाईवोल्टेज ड्रामा

बरेली

प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में लटका मिला कर्मचारी का शव, बाहर से पड़ा था ताला, फिर हुआ ये…

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.