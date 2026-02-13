ट्रेन-प्लेटफॉर्म से गायब हुए 8.40 लाख के 56 मोबाइल, जीआरपी ने एक झटके में किए बरामद, फोन मिलते ही खिले चेहरे

सीओ जीआरपी अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि जीआरपी पुलिस के विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। जीआरपी टीम ने सर्विलांस और तकनीकी ट्रैकिंग का सहारा लिया और गुमशुदगी में दर्ज मोबाइल नंबरों को खंगालना शुरू किया। कई मोबाइल अलग-अलग स्थानों से बरामद किए गए। पुलिस की इस मुहिम ने साफ कर दिया कि अब मोबाइल चुराकर बच निकलना आसान नहीं। जब थाना परिसर में मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे गए तो माहौल बदल गया। जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे।