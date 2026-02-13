पूर्व से पश्चिम तक बनेगी फास्ट लेन… बरेली की 68 बस्तियों से निकलेगा गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे, जमीन अधिग्रहण की आहट से गांवों में हलचल

यह एक्सप्रेसवे सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं रहेगा। शाहजहांपुर, पीलीभीत और लखीमपुर भी इसकी जद में आएंगे। तीन जिलों में भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी एडीएम स्तर के अधिकारियों को दी गई है। लखीमपुर में यह जिम्मा एसडीएम संभालेंगे। एनएचएआई ने शुरुआती सर्वे कराकर जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी है। अब फाइलें तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं। प्रस्तावित मार्ग गोरखपुर से शुरू होकर बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत के बीसलपुर, शाहजहांपुर के पुवायां से होता हुआ बरेली की नवाबगंज और बहेड़ी तहसील को चीरते हुए निकलेगा। इसके बाद यह रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ से गुजरते हुए शामली तक पहुंचेगा। यानि पूरब से पश्चिम तक बिना शहरों की भीड़ में फंसे सीधा सफर।