13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

पूर्व से पश्चिम तक बनेगी फास्ट लेन… बरेली की 68 बस्तियों से निकलेगा गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे, जमीन अधिग्रहण की आहट से गांवों में हलचल

पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक रफ्तार की नई सड़क बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। 700 किलोमीटर लंबे गोरखपुर-शामली ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का रूट अब साफ होने लगा है और इसकी सीधी मार बरेली के 68 गांवों पर पड़ेगी। नवाबगंज और बहेड़ी तहसील की खेती की जमीन इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की जाएगी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 13, 2026

बरेली। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक रफ्तार की नई सड़क बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। 700 किलोमीटर लंबे गोरखपुर-शामली ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का रूट अब साफ होने लगा है और इसकी सीधी मार बरेली के 68 गांवों पर पड़ेगी। नवाबगंज और बहेड़ी तहसील की खेती की जमीन इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार नवाबगंज के 34 और बहेड़ी के 34 गांव इस परियोजना की जद में हैं। प्रशासनिक स्तर पर काला (भूमि अधिग्रहण के सक्षम प्राधिकारी) के चयन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही यह तय होगा, जमीन चिन्हांकन और अधिग्रहण की कार्रवाई रफ्तार पकड़ेगी। गांवों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितनी जमीन जाएगी और बदले में कितना मुआवजा मिलेगा। किसान अपने-अपने हिस्से की जानकारी जुटाने में लगे हैं।

बरेली मंडल के तीन जिले होंगे प्रभावित

यह एक्सप्रेसवे सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं रहेगा। शाहजहांपुर, पीलीभीत और लखीमपुर भी इसकी जद में आएंगे। तीन जिलों में भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी एडीएम स्तर के अधिकारियों को दी गई है। लखीमपुर में यह जिम्मा एसडीएम संभालेंगे। एनएचएआई ने शुरुआती सर्वे कराकर जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी है। अब फाइलें तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं। प्रस्तावित मार्ग गोरखपुर से शुरू होकर बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत के बीसलपुर, शाहजहांपुर के पुवायां से होता हुआ बरेली की नवाबगंज और बहेड़ी तहसील को चीरते हुए निकलेगा। इसके बाद यह रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ से गुजरते हुए शामली तक पहुंचेगा। यानि पूरब से पश्चिम तक बिना शहरों की भीड़ में फंसे सीधा सफर।

कारोबार को मिलेगी रफ्तार, जमीन पर असर तय

नाथ नगरी बरेली पहले ही लखनऊ और दिल्ली के बीच अहम कारोबारी बिंदु है। उत्तराखंड से जुड़ाव होने के कारण यहां माल ढुलाई और औद्योगिक संभावनाएं पहले से मजबूत हैं। एक्सप्रेसवे बनने के बाद ट्रांसपोर्ट का समय घटेगा और निवेश की नई संभावनाएं खुलेंगी। लेकिन विकास की इस रफ्तार का दूसरा पहलू भी है, खेती की जमीन कम होगी और गांवों का नक्शा बदलेगा। प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की शर्तें ही तय करेंगी कि यह योजना उनके लिए अवसर बनेगी या चिंता। फिलहाल कागजों पर दौड़ रही यह योजना जल्द जमीन पर उतरने की तैयारी में है। बरेली के 68 गांव आने वाले महीनों में बड़े बदलाव के साक्षी बन सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 06:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पूर्व से पश्चिम तक बनेगी फास्ट लेन… बरेली की 68 बस्तियों से निकलेगा गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे, जमीन अधिग्रहण की आहट से गांवों में हलचल

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी के इस जिले में बगैर एफआईआर के दबिश देने गई दूसरे जिले की पुलिस, युवक की मौत, इंस्पेक्टर दरोगा समेत चार पुलिस कर्मी सस्पेंड

बरेली

रील के चक्कर में पटरी पर रख दिया मोबाइल, 109 की रफ्तार से आ रही थी ट्रेन, और फिर…

बरेली

ट्रेन-प्लेटफॉर्म से गायब हुए 8.40 लाख के 56 मोबाइल, जीआरपी ने एक झटके में किए बरामद, फोन मिलते ही खिले चेहरे

बरेली

शादी से मुकरा प्रेमी… प्रेमिका ने घर पर बोला धावा, निकाह की जिद पर अड़ी, रातभर चलता रहा हाईवोल्टेज ड्रामा

बरेली

प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में लटका मिला कर्मचारी का शव, बाहर से पड़ा था ताला, फिर हुआ ये…

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.