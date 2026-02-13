शादी से मुकरा प्रेमी… प्रेमिका ने घर पर बोला धावा, निकाह की जिद पर अड़ी, रातभर चलता रहा हाईवोल्टेज ड्रामा

दोनों के बीच लंबे समय से संपर्क था, रिश्ते की बात परिवार तक पहुंच चुकी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से युवक शादी की तारीख टालने लगा। युवती ने कई बार समझाने की कोशिश की, मगर जब बात नहीं बनी तो उसने सीधे घर पहुंचकर मोर्चा खोल दिया। देर रात शुरू हुई बहस जल्द ही तेज आवाजों में बदल गई। युवती ने साफ कहा कि अगर शादी नहीं करनी थी तो सपने क्यों दिखाए। युवक और उसके परिवार की ओर से मामले को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन माहौल लगातार गरमाता गया।