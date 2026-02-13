शादी से मुकरा प्रेमी… प्रेमिका ने घर पर बोला धावा, निकाह की जिद पर अड़ी, रातभर चलता रहा हाईवोल्टेज ड्रामा

बरेली। नवाबगंज में दो साल पुरानी मोहब्बत ने सड़क पर आकर दम तोड़ दिया। पूरनपुर में कपड़ों की दुकान चलाने वाले युवक और मेराज नाम की युवती के बीच पनपा प्रेम प्रसंग अब खुले टकराव में बदल गया है। शादी की बात पक्की होने के बाद युवक के मुकरने पर युवती सीधे उसके घर पहुंच गई और दरवाजे पर डटकर बैठ गई, और बोली आज फैसला लेकर ही जाऊंगी।
दोनों के बीच लंबे समय से संपर्क था, रिश्ते की बात परिवार तक पहुंच चुकी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से युवक शादी की तारीख टालने लगा। युवती ने कई बार समझाने की कोशिश की, मगर जब बात नहीं बनी तो उसने सीधे घर पहुंचकर मोर्चा खोल दिया। देर रात शुरू हुई बहस जल्द ही तेज आवाजों में बदल गई। युवती ने साफ कहा कि अगर शादी नहीं करनी थी तो सपने क्यों दिखाए। युवक और उसके परिवार की ओर से मामले को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन माहौल लगातार गरमाता गया।
घर के बाहर चीख-पुकार मची तो पड़ोसी भी बाहर निकल आए। आधी रात को गली में भीड़ जमा हो गई। कोई युवती का पक्ष लेता दिखा तो कोई युवक की मजबूरी बताता रहा। आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और प्रेम प्रसंग का निजी विवाद सरेआम तमाशे में बदल गया। कुछ लोगों ने समझाने का प्रयास किया, मगर युवती अपनी जिद पर अड़ी रही। माहौल ऐसा बना कि पुलिस बुलानी पड़ गई।
सूचना पर नवाबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को थाने लाकर पूछताछ की गई। देर रात तक समझौते की कोशिश चलती रही। फिलहाल मामला शांत बताया जा रहा है, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पुलिस ने साफ किया कि अगर किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर दी जाती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। दो साल पहले शुरू हुई यह प्रेम कहानी अब मोड़ पर खड़ी है।
