13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली के 1804 गांवों में हर घर में पहुंचेगा निर्मल जल, 876 पाइप पेयजल योजनाओं का काम शुरू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब बरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर घर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति शुरू हो रही है। ग्रामीण इलाकों में घरों को जल जीवन मिशन के तहत जल निगम (ग्रामीण) ने 1804 राजस्व गांवों को 876 पाइप पेयजल योजनाओं से कवर करने का लक्ष्य तय किया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 13, 2026

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब बरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर घर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति शुरू हो रही है। ग्रामीण इलाकों में घरों को जल जीवन मिशन के तहत जल निगम (ग्रामीण) ने 1804 राजस्व गांवों को 876 पाइप पेयजल योजनाओं से कवर करने का लक्ष्य तय किया है। अधिकारियों का कहना है कि काम तेज रफ्तार से चल रहा है और कई गांवों में नियमित जलापूर्ति भी शुरू हो चुकी है।

क्यारा ब्लॉक के अंगूरी ठाकुरान गांव में जलाशय 85 फीसदी तैयार है। पम्प हाउस और बाउंड्रीवाल बन चुके हैं। 659 घरों में 250 घरों में कनेक्शन हो चुका है। अन्य घरों में भी कनेक्शन कराया जा रहा है। इसके अलावा जिले के मीरगंज के पैगानगरी में पाइप लाइन और कनेक्शन का काम लगभग पूरा है, सोलर पैनल लगाने की तैयारी चल रही है। दिवना और सुजातपुर में डायरेक्ट पम्प से पानी दिया जा रहा है, जबकि जलाशय का काम अभी भी जारी है। नंदगांव और गिरधरपुर जैसे गांवों में काम पूरा होने के बाद नियमित जलापूर्ति शुरू हो गई है, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली है।

मानपुर व्योंदा और गुढ़वारा में 90 से 100 फीसदी तक

मीरगंज के वसई, गणेशपुर, वल्ली लखीमपुर और जाफरपुर विलसा जैसे गांवों में जलाशय 30 से 60 फीसदी तक ही बने हैं, लेकिन कई स्थानों पर डायरेक्ट पम्प के जरिये पानी दिया जा रहा है। मानपुर व्योंदा और गुढ़वारा में 90 से 100 फीसदी तक कार्य पूरा हो चुका है। वहां नियमित जलापूर्ति का दावा किया जा रहा है। सीकरी पंचायत के सैदपुर और मिट्टी गांव में 95 फीसदी काम पूरा है, लेकिन एक मशीन खराब होने से पानी रुक गया। इससे साफ है कि तकनीकी खामी से पूरी योजना ठप हो सकती है। मुरचौड़ा और हसनपुर में भी अंतिम चरण का काम जारी है।

फरीदपुर और भदपुरा में पकड़ी जल सप्लाई की रफ्तार, कई गांवों में नल से पानी

फरीदपुर के भगवानपुर कुंदन में योजना पूरी होने के बाद जलापूर्ति सुचारू हो गई है। बिलपुर में निर्माण जारी है, पर पम्प से पानी दिया जा रहा है। भदपुरा के बिहारीपुर, किशनपुर कुइया और मुड़िया मलूकपुर में पाइप लाइन लगभग पूरी हो चुकी है। किशनपुर कुइया में पानी मिल रहा है, बाकी गांवों में जलाशय बनने का इंतजार है। गुलड़िया लेखराज, बबूरा बबूरी, अभयराजपुर खतऊआ और बरखन जैसे गांवों में भी निर्माण अंतिम दौर में है। परीक्षा तब होगी जब हर घर में बिना रुकावट, साफ और नियमित पानी पहुंचेगा। अधिशासी अभियंता ग्रामीण जल निगम ने बताया कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हर घर में की जायेगी। इसको लेकर सभी जगहों पर कनेक्शन किये जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 07:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली के 1804 गांवों में हर घर में पहुंचेगा निर्मल जल, 876 पाइप पेयजल योजनाओं का काम शुरू

बड़ी खबरें

View All

बरेली

ट्रेंडिंग

यूपी के इस जिले में बगैर एफआईआर के दबिश देने गई दूसरे जिले की पुलिस, युवक की मौत, इंस्पेक्टर दरोगा समेत चार पुलिस कर्मी सस्पेंड

बरेली

रील के चक्कर में पटरी पर रख दिया मोबाइल, 109 की रफ्तार से आ रही थी ट्रेन, और फिर…

बरेली

पूर्व से पश्चिम तक बनेगी फास्ट लेन… बरेली की 68 बस्तियों से निकलेगा गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे, जमीन अधिग्रहण की आहट से गांवों में हलचल

बरेली

ट्रेन-प्लेटफॉर्म से गायब हुए 8.40 लाख के 56 मोबाइल, जीआरपी ने एक झटके में किए बरामद, फोन मिलते ही खिले चेहरे

बरेली

शादी से मुकरा प्रेमी… प्रेमिका ने घर पर बोला धावा, निकाह की जिद पर अड़ी, रातभर चलता रहा हाईवोल्टेज ड्रामा

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.