बरेली के 1804 गांवों में हर घर में पहुंचेगा निर्मल जल, 876 पाइप पेयजल योजनाओं का काम शुरू

फरीदपुर के भगवानपुर कुंदन में योजना पूरी होने के बाद जलापूर्ति सुचारू हो गई है। बिलपुर में निर्माण जारी है, पर पम्प से पानी दिया जा रहा है। भदपुरा के बिहारीपुर, किशनपुर कुइया और मुड़िया मलूकपुर में पाइप लाइन लगभग पूरी हो चुकी है। किशनपुर कुइया में पानी मिल रहा है, बाकी गांवों में जलाशय बनने का इंतजार है। गुलड़िया लेखराज, बबूरा बबूरी, अभयराजपुर खतऊआ और बरखन जैसे गांवों में भी निर्माण अंतिम दौर में है। परीक्षा तब होगी जब हर घर में बिना रुकावट, साफ और नियमित पानी पहुंचेगा। अधिशासी अभियंता ग्रामीण जल निगम ने बताया कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हर घर में की जायेगी। इसको लेकर सभी जगहों पर कनेक्शन किये जा रहे हैं।