प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में लटका मिला कर्मचारी का शव, बाहर से पड़ा था ताला, फिर हुआ ये…

पीलीभीत। आईटीआई कॉलेज के पास स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में शुक्रवार सुबह एक कर्मचारी का शव फंदे पर लटका मिला। घटना की खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर दिया और हत्या कर शव लटकाने का सनसनीखेज आरोप लगाया।
मोहल्ला छोटा खुंदागंज निवासी सुनील के मुताबिक उसका छोटा भाई 25 वर्षीय अनिल वर्ष 2018 से प्रॉपर्टी डीलर के यहां काम कर रहा था। चार दिन पहले ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। शुक्रवार तड़के करीब चार बजे अनिल के फोन पर कॉल आई। वह तुरंत बाइक लेकर घर से निकला, लेकिन परिवार को क्या पता था कि यह उसकी आखिरी विदाई होगी। करीब दो घंटे बाद सूचना आई कि अनिल का शव ऑफिस के अंदर फंदे पर लटका मिला है। परिजनों ने बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जिस कमरे में शव मिला, वहां बाहर से ताला लगा हुआ था। ऐसे में यह आत्महत्या कैसे हो सकती है? परिवार का आरोप है कि पूरी घटना संदिग्ध है और साजिश के तहत हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया।
परिवार ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है कि ऑफिस में काम करने वाली एक युवती से अनिल की नजदीकियां थीं। प्रॉपर्टी डीलर इस रिश्ते का विरोध करता था। परिजनों का दावा है कि इसी रंजिश में अनिल को रास्ते से हटाया गया। घटना के बाद परिवार का गुस्सा फूट पड़ा और मौके पर जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। हालांकि परिजन साफ कह रहे हैं कि जब तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, वे चुप नहीं बैठेंगे।
