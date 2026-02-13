13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में लटका मिला कर्मचारी का शव, बाहर से पड़ा था ताला, फिर हुआ ये…

पीलीभीत। आईटीआई कॉलेज के पास स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में शुक्रवार सुबह एक कर्मचारी का शव फंदे पर लटका मिला। घटना की खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर दिया और हत्या कर शव लटकाने का सनसनीखेज आरोप लगाया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 13, 2026

पीलीभीत। आईटीआई कॉलेज के पास स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में शुक्रवार सुबह एक कर्मचारी का शव फंदे पर लटका मिला। घटना की खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर दिया और हत्या कर शव लटकाने का सनसनीखेज आरोप लगाया।

बाहर से लगा था ताला, फिर अंदर कैसे पहुंचा अनिल

मोहल्ला छोटा खुंदागंज निवासी सुनील के मुताबिक उसका छोटा भाई 25 वर्षीय अनिल वर्ष 2018 से प्रॉपर्टी डीलर के यहां काम कर रहा था। चार दिन पहले ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। शुक्रवार तड़के करीब चार बजे अनिल के फोन पर कॉल आई। वह तुरंत बाइक लेकर घर से निकला, लेकिन परिवार को क्या पता था कि यह उसकी आखिरी विदाई होगी। करीब दो घंटे बाद सूचना आई कि अनिल का शव ऑफिस के अंदर फंदे पर लटका मिला है। परिजनों ने बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जिस कमरे में शव मिला, वहां बाहर से ताला लगा हुआ था। ऐसे में यह आत्महत्या कैसे हो सकती है? परिवार का आरोप है कि पूरी घटना संदिग्ध है और साजिश के तहत हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया।

युवती से नजदीकियां बनीं मौत की वजह

परिवार ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है कि ऑफिस में काम करने वाली एक युवती से अनिल की नजदीकियां थीं। प्रॉपर्टी डीलर इस रिश्ते का विरोध करता था। परिजनों का दावा है कि इसी रंजिश में अनिल को रास्ते से हटाया गया। घटना के बाद परिवार का गुस्सा फूट पड़ा और मौके पर जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। हालांकि परिजन साफ कह रहे हैं कि जब तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, वे चुप नहीं बैठेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 02:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में लटका मिला कर्मचारी का शव, बाहर से पड़ा था ताला, फिर हुआ ये…

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खुद से नहीं मिल रही थी एक साल के बेटे की शक्ल… शक में अंधे बाप ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट, तालाब में फेंका शव

बरेली

झुमका के पास शिक्षा की नई उड़ान, 1.55 करोड़ से बन रहा मॉडल स्कूल, गरीब बच्चों के सपनों को मिलेंगे पंख

बरेली

सड़क पर बारात, गैलरी से जाम तो जाएगा लाइसेंस… होटल-बैंक्वेट हॉल वालों को प्रशासन का अंतिम अल्टीमेटम

बरेली

भारत-नेपाल बॉर्डर पर टास्कफोर्स सक्रिय, तस्करों से लेकर तोता पालकों तक पर गिरेगी गाज

बरेली

एयर इंडिया नौकरी के नाम पर 23.5 लाख की ठगी, कईयों को थमाया फर्जी ऑफर लेटर, मुकदमा दर्ज

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.