प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में लटका मिला कर्मचारी का शव, बाहर से पड़ा था ताला, फिर हुआ ये…

मोहल्ला छोटा खुंदागंज निवासी सुनील के मुताबिक उसका छोटा भाई 25 वर्षीय अनिल वर्ष 2018 से प्रॉपर्टी डीलर के यहां काम कर रहा था। चार दिन पहले ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। शुक्रवार तड़के करीब चार बजे अनिल के फोन पर कॉल आई। वह तुरंत बाइक लेकर घर से निकला, लेकिन परिवार को क्या पता था कि यह उसकी आखिरी विदाई होगी। करीब दो घंटे बाद सूचना आई कि अनिल का शव ऑफिस के अंदर फंदे पर लटका मिला है। परिजनों ने बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जिस कमरे में शव मिला, वहां बाहर से ताला लगा हुआ था। ऐसे में यह आत्महत्या कैसे हो सकती है? परिवार का आरोप है कि पूरी घटना संदिग्ध है और साजिश के तहत हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया।