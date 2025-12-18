11 करोड़ खर्च, फिर भी जनता को नहीं मिला स्काईवॉक, आनंदी इंटरप्राइजेज का 15 साल का ठेका रद्द

पटेल चौक स्काईवॉक के संचालन अनुबंध के निरस्तीकरण को लेकर अब अंदरूनी साजिश के आरोप भी जोर पकड़ने लगे हैं। जानकारों का दावा है कि बीएसएसएल से अनुबंधित कंपनी के एक करीबी व्यक्ति ने जानबूझकर देरी करवाई, ताकि अनुबंध निरस्त हो और भविष्य में उसकी अपनी फर्म को ठेका मिल सके। बताया जा रहा है कि इस पूरे खेल में कंपनी से जुड़े कुछ कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही भी सामने आई है। अनुबंधधारी फर्म को नोटिस जारी किए गए, लेकिन जानबूझकर कोई जवाब नहीं दिया गया, जिससे देरी बढ़ती गई और अंततः अनुबंध निरस्तीकरण का रास्ता साफ हो गया। शहर में इस पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित साजिश बताया जा रहा है।