मनमानी पर सड़क पर उतरी कांग्रेस, बरेली में उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जाने फिर क्या हुआ…

बरेली। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने से संबंधित बिल के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस ने बरेली में जोरदार और आक्रामक प्रदर्शन किया। चौकी चौराहे पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम करने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख कोतवाली पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई कांग्रेसजनों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया।