शादी में बरपा खूनी कहर: तलवारों से सुरेंद्र पाल की हत्या, गैंगस्टर एक्ट में दोषी पांच को उम्रकैद, फरार आरोपियों की होगी कुर्की

अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 मई 2021 को शेरगढ़ के मोहम्मदपुर गांव में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। गांव निवासी सुरेंद्र पाल शाम करीब छह बजे एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। तभी जमीन विवाद की पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही सुखदेव, वेद प्रकाश, रवि, संजीव, धर्मेंद्र, जितेंद्र और मुनेंद्र ने उन पर हमला बोल दिया। धारदार हथियारों और तलवारों से सुरेंद्र पाल पर ताबड़तोड़ वार किए गए। लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस निर्मम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।