31 दिन नॉन-स्टॉप एग्जाम, रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने जारी किया कैलेंडर, 2 से 31 जनवरी तक बिना छुट्टी परीक्षा, रविवार को भी

PGDCA प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 17 जनवरी तक चलेगी।

एमएसडब्ल्यू (नया पाठ्यक्रम) प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 13 और 14 जनवरी को होगी, जबकि पुराने/नियमित एमएसडब्ल्यू की परीक्षाएं 13 से 23 जनवरी तक चलेंगी।

एम.लिब प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 15 जनवरी तक होगी।

एलएलएम (एचआर/साइबर लॉ) प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 23 जनवरी तक कराई जाएगी।

बीसीए प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 से 30 जनवरी तक होंगी।

बीबीए प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेंगी।

बी.लिब (मेन) प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 15 जनवरी तक होगी।

बी.कॉम (फाइनेंशियल सर्विसेज) की परीक्षाएं 13 से 21 जनवरी तक और बी.कॉम (फाइनेंस) की परीक्षाएं 13 से 23 जनवरी तक कराई जाएंगी।

एलएलबी पांच वर्षीय (ऑड सेमेस्टर) की परीक्षा 13 से 23 जनवरी तक और तीन वर्षीय एलएलबी (बैक) की परीक्षा 13 से 22 जनवरी तक होगी।