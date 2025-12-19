31 दिन नॉन-स्टॉप एग्जाम, रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने जारी किया कैलेंडर, 2 से 31 जनवरी तक बिना छुट्टी परीक्षा, रविवार को भी

बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम सेमेस्टर की मुख्य और बैक परीक्षा का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा कैलेंडर सामने आते ही छात्रों में हलचल तेज हो गई है। दो जनवरी से 31 जनवरी तक एक ही पाली में लगातार परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसमें सभी रविवार भी शामिल रहेंगे। यानी पूरे महीने छात्रों को बिना ब्रेक परीक्षा की अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाओं के कार्यक्रम में भी संशोधन कर दिया है। बदले हुए शेड्यूल को लेकर कॉलेजों और छात्रों में तैयारी का दबाव बढ़ गया है।
परीक्षा नियंत्रक के अनुसार प्रथम पाली की परीक्षा सुबह आठ बजे से 10 बजे तक कराई जाएगी। पहले ही दिन (शुक्रवार) फैशन डिजाइनिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, पर्सियन, फंक्शनल हिंदी, ऑफिस मैनेजमेंट, फिजिक्स, बिजनेस ऑर्गनाइजेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू रिटेल ऑपरेशंस, हॉस्पिटल ऑपरेशंस मैनेजमेंट, बेसिक अकाउंटिंग और गृह विज्ञान जैसे विषयों की परीक्षा होगी। वहीं, स्नातक तृतीय और पंचम सेमेस्टर की दो और आठ जनवरी को होने वाली परीक्षाओं में भी संशोधन किया गया है, जिससे छात्रों को बदले हुए टाइमटेबल के अनुसार तैयारी करनी होगी।
प्रथम सेमेस्टर के कई छात्र-छात्राओं ने प्रवेश के समय चुने गए मेजर, माइनर और वोकेशनल विषयों में परीक्षा आवेदन भरते समय अपने स्तर से बदलाव कर दिया। साइबर कैफे के जरिए किए गए इन बदलावों ने अब छात्रों को मुश्किल में डाल दिया है। बरेली कॉलेज की ओर से प्रवेश निरस्त करने का नोटिस जारी होने के बाद छात्र समाधान के लिए प्रवेश समिति के चक्कर लगाते नजर आए। गुरुवार को सीट लॉक करने का अंतिम दिन होने के कारण कॉलेजों में अफरा-तफरी का माहौल रहा।
विश्वविद्यालय ने 13 जनवरी से कई पीजी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं भी घोषित कर दी हैं। सभी परीक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक होंगी।
PGDCA प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 17 जनवरी तक चलेगी।
एमएसडब्ल्यू (नया पाठ्यक्रम) प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 13 और 14 जनवरी को होगी, जबकि पुराने/नियमित एमएसडब्ल्यू की परीक्षाएं 13 से 23 जनवरी तक चलेंगी।
एम.लिब प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 15 जनवरी तक होगी।
एलएलएम (एचआर/साइबर लॉ) प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 23 जनवरी तक कराई जाएगी।
बीसीए प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 से 30 जनवरी तक होंगी।
बीबीए प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेंगी।
बी.लिब (मेन) प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 15 जनवरी तक होगी।
बी.कॉम (फाइनेंशियल सर्विसेज) की परीक्षाएं 13 से 21 जनवरी तक और बी.कॉम (फाइनेंस) की परीक्षाएं 13 से 23 जनवरी तक कराई जाएंगी।
एलएलबी पांच वर्षीय (ऑड सेमेस्टर) की परीक्षा 13 से 23 जनवरी तक और तीन वर्षीय एलएलबी (बैक) की परीक्षा 13 से 22 जनवरी तक होगी।
