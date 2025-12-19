19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

31 दिन नॉन-स्टॉप एग्जाम, रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने जारी किया कैलेंडर, 2 से 31 जनवरी तक बिना छुट्टी परीक्षा, रविवार को भी

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम सेमेस्टर की मुख्य और बैक परीक्षा का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा कैलेंडर सामने आते ही छात्रों में हलचल तेज हो गई है। दो जनवरी से 31 जनवरी तक एक ही पाली में लगातार परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसमें सभी रविवार भी शामिल रहेंगे।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 19, 2025

बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम सेमेस्टर की मुख्य और बैक परीक्षा का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा कैलेंडर सामने आते ही छात्रों में हलचल तेज हो गई है। दो जनवरी से 31 जनवरी तक एक ही पाली में लगातार परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसमें सभी रविवार भी शामिल रहेंगे। यानी पूरे महीने छात्रों को बिना ब्रेक परीक्षा की अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाओं के कार्यक्रम में भी संशोधन कर दिया है। बदले हुए शेड्यूल को लेकर कॉलेजों और छात्रों में तैयारी का दबाव बढ़ गया है।

सुबह 8 से 10 बजे तक होगी परीक्षा

परीक्षा नियंत्रक के अनुसार प्रथम पाली की परीक्षा सुबह आठ बजे से 10 बजे तक कराई जाएगी। पहले ही दिन (शुक्रवार) फैशन डिजाइनिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, पर्सियन, फंक्शनल हिंदी, ऑफिस मैनेजमेंट, फिजिक्स, बिजनेस ऑर्गनाइजेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू रिटेल ऑपरेशंस, हॉस्पिटल ऑपरेशंस मैनेजमेंट, बेसिक अकाउंटिंग और गृह विज्ञान जैसे विषयों की परीक्षा होगी। वहीं, स्नातक तृतीय और पंचम सेमेस्टर की दो और आठ जनवरी को होने वाली परीक्षाओं में भी संशोधन किया गया है, जिससे छात्रों को बदले हुए टाइमटेबल के अनुसार तैयारी करनी होगी।

छात्रों की लापरवाही बनी सिरदर्द

प्रथम सेमेस्टर के कई छात्र-छात्राओं ने प्रवेश के समय चुने गए मेजर, माइनर और वोकेशनल विषयों में परीक्षा आवेदन भरते समय अपने स्तर से बदलाव कर दिया। साइबर कैफे के जरिए किए गए इन बदलावों ने अब छात्रों को मुश्किल में डाल दिया है। बरेली कॉलेज की ओर से प्रवेश निरस्त करने का नोटिस जारी होने के बाद छात्र समाधान के लिए प्रवेश समिति के चक्कर लगाते नजर आए। गुरुवार को सीट लॉक करने का अंतिम दिन होने के कारण कॉलेजों में अफरा-तफरी का माहौल रहा।

13 जनवरी से पीजी और प्रोफेशनल कोर्सेज की परीक्षा

विश्वविद्यालय ने 13 जनवरी से कई पीजी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं भी घोषित कर दी हैं। सभी परीक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक होंगी।

PGDCA प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 17 जनवरी तक चलेगी।
एमएसडब्ल्यू (नया पाठ्यक्रम) प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 13 और 14 जनवरी को होगी, जबकि पुराने/नियमित एमएसडब्ल्यू की परीक्षाएं 13 से 23 जनवरी तक चलेंगी।
एम.लिब प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 15 जनवरी तक होगी।
एलएलएम (एचआर/साइबर लॉ) प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 23 जनवरी तक कराई जाएगी।
बीसीए प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 से 30 जनवरी तक होंगी।
बीबीए प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेंगी।
बी.लिब (मेन) प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 15 जनवरी तक होगी।
बी.कॉम (फाइनेंशियल सर्विसेज) की परीक्षाएं 13 से 21 जनवरी तक और बी.कॉम (फाइनेंस) की परीक्षाएं 13 से 23 जनवरी तक कराई जाएंगी।
एलएलबी पांच वर्षीय (ऑड सेमेस्टर) की परीक्षा 13 से 23 जनवरी तक और तीन वर्षीय एलएलबी (बैक) की परीक्षा 13 से 22 जनवरी तक होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

शिक्षा

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 08:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / 31 दिन नॉन-स्टॉप एग्जाम, रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने जारी किया कैलेंडर, 2 से 31 जनवरी तक बिना छुट्टी परीक्षा, रविवार को भी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अब खुले में अंडे बेचोगे तो फंसोगे, पैकिंग-लेबलिंग जरूरी, छह महीने बाद सख्त कार्रवाई, एफएसएसएआई ने दिए ये निर्देश

बरेली

दो घंटे में बरेली से पहुंच जाएंगे आगरा, 7700 करोड़ की एक्सप्रेसवे परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, मथुरा हाथरस जाना भी हुआ आसान

बरेली

शादी में बरपा खूनी कहर: तलवारों से सुरेंद्र पाल की हत्या, गैंगस्टर एक्ट में दोषी पांच को उम्रकैद, फरार आरोपियों की होगी कुर्की

बरेली

क्या आज आपकी दुकान की बारी, करोड़ों के बकाये पर निगम की सीलिंग स्ट्राइक, शोरूम–मार्केट बंद, व्यापारियों में खौफ

बरेली

धर्म के नाम पर हिंसा का खेल खत्म, तौकीर के गुर्गे की जमानत पर हाईकोर्ट सख्त ‘सर तन से जुदा’ नारा देशद्रोही सोच, संविधान को चुनौती

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.