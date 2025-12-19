दो घंटे में बरेली से पहुंच जाएंगे आगरा, 7700 करोड़ की एक्सप्रेसवे परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, मथुरा हाथरस जाना भी हुआ आसान

परियोजना निदेशक के मुताबिक एक्सप्रेसवे का निर्माण चार चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में मथुरा से हाथरस तक 66 किलोमीटर का हिस्सा है, जहां करीब 60 फीसदी काम पूरा हो चुका है और कुछ हिस्सों में यातायात भी शुरू हो गया है। दूसरे चरण में हाथरस से कासगंज तक 57 किलोमीटर का सेक्शन है, जहां वाहनों का संचालन हो रहा है। तीसरे चरण में कासगंज से बदायूं तक 46 किलोमीटर का हिस्सा है, जहां करीब 10 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। चौथे और अंतिम चरण में बदायूं से बरेली तक 45 फीसदी काम पूरा हो चुका है।