CBI ने लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, सरगना गिरफ्तार, 52 लैपटॉप और 14 लाख कैश बरामद

CBI Lucknow Action: लखनऊ में साइबर ठगी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने विकास नगर इलाके में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर सरगना विकास कुमार निमार को गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से सक्रिय यह कॉल सेंटर विभिन्न राज्यों में फैले साइबर फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है। CBI को मौके से 52 लैपटॉप, 14 लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन, दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण मिले, जिनका इस्तेमाल देशभर में ठगी के लिए किया जा रहा था। यह कॉल सेंटर पिछले कई महीनों से गुप्त रूप से संचालित हो रहा था। विकास नगर के इस घर में डे-नाइट कॉलिंग ऑपरेशन के जरिए लोगों को धोखा देकर पैसे ऐंठे जा रहे थे। CBI की टीम ने बेहद सावधानीपूर्वक कार्रवाई करते हुए इस नेटवर्क को धर दबोचा।