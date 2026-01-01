आस्था : नए साल पर बदला युवाओं का जश्न, काशी अयोध्या मथुरा में उमड़ा श्रद्धा और आस्था का सैलाब

पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, नए साल से पहले ही प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। 29 और 30 दिसंबर को ही अयोध्या में भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए पांच लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जिनमें बड़ी संख्या युवाओं की रही। वहीं काशी विश्वनाथ धाम में पिछले तीन दिनों के भीतर दस लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन किया। मथुरा-वृंदावन में भी तीन लाख से अधिक भक्तों की उपस्थिति दर्ज की गई है। प्रशासन का अनुमान है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यातायात, स्वास्थ्य और सुविधाओं को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं।