19 साल के बेटे ने पिता की हत्या कर शव के किए टुकड़े, ड्रम में छिपाई लाश-पड़ोसियों की शिकायत से खुला सनसनीखेज राज

आशियाना क्षेत्र के सेक्टर-एल स्थित मकान में रहने वाले शराब कारोबारी मानवेंद्र प्रताप सिंह 20 फरवरी से अचानक लापता थे। परिवार की ओर से पहले गुमशुदगी की सूचना दी गई थी, लेकिन समय बीतने के साथ पड़ोसियों को घर से असामान्य बदबू आने लगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और घर की तलाशी ली, तो तीसरी मंजिल के एक कमरे में रखे ड्रम से शव का धड़ बरामद हुआ। दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए।