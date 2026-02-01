Lucknow Crime: लखनऊ में सनसनीखेज हत्याकांड: बेटे ने पिता को गोली मारकर शव ड्रम में छिपाया

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मानवेंद्र प्रताप सिंह (49 वर्ष) के रूप में हुई है, जो स्थानीय कारोबारी बताए जा रहे हैं। वह 20 फरवरी की सुबह से घर से लापता थे। परिजनों की शिकायत पर आशियाना थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई थी और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को घर के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों की जानकारी मिली। जब मकान की तलाशी ली गई तो एक ड्रम के अंदर शव बरामद हुआ। शव को दो हिस्सों में काटकर छिपाया गया था, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई।