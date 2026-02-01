23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

लखनऊ

Lucknow Crime: लखनऊ में सनसनीखेज हत्याकांड: बेटे ने पिता को गोली मारकर शव ड्रम में छिपाया

Lucknow Horror: लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब सेक्टर-L स्थित एक मकान से ड्रम में बंद अधेड़ कारोबारी का दो टुकड़ों में शव बरामद हुआ। पुलिस जांच में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप सामने आया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 23, 2026

बेटे ने पिता की हत्या कर शव ड्रम में छिपाया, इलाके में सनसनी (Source: Police Media Cell)

बेटे ने पिता की हत्या कर शव ड्रम में छिपाया, इलाके में सनसनी (Source: Police Media Cell)

Lucknow Ashiyana Murder Case: लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में रिश्तों को झकझोर देने वाला सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। सेक्टर-एल स्थित मकान नंबर 91 में एक कारोबारी का शव ड्रम के अंदर दो टुकड़ों में बरामद हुआ है। पुलिस जांच में मृतक के बेटे पर ही पिता की हत्या करने का आरोप सामने आया है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

20 फरवरी से लापता थे कारोबारी

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मानवेंद्र प्रताप सिंह (49 वर्ष) के रूप में हुई है, जो स्थानीय कारोबारी बताए जा रहे हैं। वह 20 फरवरी की सुबह से घर से लापता थे। परिजनों की शिकायत पर आशियाना थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई थी और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को घर के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों की जानकारी मिली। जब मकान की तलाशी ली गई तो एक ड्रम के अंदर शव बरामद हुआ। शव को दो हिस्सों में काटकर छिपाया गया था, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई।

बेटे पर हत्या का आरोप

डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर के अनुसार जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मृतक के बेटे अक्षय (अक्षत) प्रताप सिंह, जो बीकॉम का छात्र बताया जा रहा है, पर हत्या का आरोप है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि 20 फरवरी की शाम करीब 4:30 बजे बेटे ने कथित रूप से राइफल से पिता को गोली मार दी। हत्या के बाद सबूत छिपाने के उद्देश्य से शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई और ड्रम में बंद कर घर के भीतर ही रखा गया।

 पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद या अन्य कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है।

फोरेंसिक जांच और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई

घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। घर से हथियार, ड्रम और अन्य संदिग्ध वस्तुओं को कब्जे में लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे मौत के सटीक कारण और समय की पुष्टि हो सके।

इलाके में दहशत और चर्चा

शांत माने जाने वाले आशियाना क्षेत्र में हुई इस वारदात से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं। पड़ोसियों के मुताबिक परिवार सामान्य दिखता था और किसी बड़े विवाद की जानकारी नहीं थी। पिता की हत्या में बेटे का नाम सामने आने से लोगों में हैरानी और चिंता दोनों है।

 पुलिस का आधिकारिक बयान

डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि गुमशुदगी की जांच के दौरान हत्या का खुलासा हुआ। आरोपी से पूछताछ जारी है और घटना से जुड़े सभी तथ्य जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही।

 जांच जारी

फिलहाल आशियाना पुलिस हत्या, सबूत मिटाने और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ में सामने आया यह मामला पारिवारिक रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है और शहर में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है।

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

