लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर डबल डेकर बस पलटी, 5 यात्रियों की मौत, 20 से अधिक लोग घायल

लखनऊ के गोसाईंगंज इलाके में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। लुधियाना (पंजाब) से दरभंगा (बिहार) जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।