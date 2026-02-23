झांसी में डॉक्टर ने किया सुसाइड…खबर सुन प्रोफेसर पत्नी बेहोश, घर पर थे अकेले

मृतक की पहचान डॉ. नीरज कुरील के रूप में हुई है, जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के ‘शालू डेंटल क्लीनिक’ के नाम से क्लीनिक चलाते थे। उनकी पत्नी राधिका चौधरी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स विभाग में प्रोफेसर हैं। वर्ष 2017 में उन्हें यूनिवर्सिटी परिसर के ई-ब्लॉक (ई-4 फ्लैट) में आवास आवंटित हुआ था, जहां वे अपने पति और दो बच्चों- नैतिक (14) और यशिका (10) के साथ रह रही थीं।