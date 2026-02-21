‘रांझा… अब कैसे जिएंगे तेरे बिना…’ पत्नी की मौत के बाद पति ने भी फंदे पर झूलकर दी जान

Jhansi: झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के पुनावली कला गांव में पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद ने बड़ा दर्दनाक मोड़ ले लिया। जानकारी के अनुसार, बुधवार रात मनोज और उसकी पत्नी वंदना के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। बताया गया कि मनोज शराब पीकर घर आया था, जिस पर दोनों के बीच बहस बढ़ गई। इसके बाद वंदना ने साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। बच्चों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।