21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

झांसी

बारात आई, फेरे हुए, लेकिन विदाई से पहले जीजा ने दी जान, मातम में बदली खुशियां

Jhansi Suicide News: यूपी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां साली की विदाई से पहले जीजा ने खुद की जान दे दी।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Anuj Singh

Feb 21, 2026

जीजा ने दी जान

जीजा ने दी जान

Jhansi Crime News: यूपी के टोड़ी फतेहपुर के मोहल्ला फतेहपुर में एक दुखद घटना हुई है। साली की शादी में शामिल होने आए जीजा ने खुदकुशी कर ली। शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। यह घटना साली की विदाई से ठीक पहले हुई। बता दें कि बबीना कैंट में रहने वाले राहुल पाठक उम्र 30 साल थी। वह अपनी ससुराल टोड़ी फतेहपुर आया था। यहां उसकी साली सोनाली की शादी हो रही थी। राहुल के ससुर विनोद भूमिया का पहले ही निधन हो चुका था। कोई साला भी नहीं था। इसलिए शादी की सारी जिम्मेदारी राहुल ही संभाल रहा था।

शादी का कार्यक्रम

साली की बारात बृहस्पतिवार को एरच से आई। शादी का समारोह चिरगांव के मैरेज हॉल में हुआ। सब लोग खुशी-खुशी में थे। लेकिन शुक्रवार को विदाई से पहले राहुल अपनी मां के साथ ससुराल लौट आया। उसने मां को बबीना के लिए भेज दिया। ससुराल में कोई नहीं था। घर की देखभाल के लिए मुलु प्रजापति को छोड़ा गया था। राहुल ने मुलु को भी घर से जाने को कह दिया। मुलु कुछ देर बाद वापस लौटा तो घर का लोहे का फाटक अंदर से बंद था। कई बार आवाज देने पर कोई जवाब नहीं आया। मुलु को शक हुआ। उसने तुरंत पुलिस और मोहल्ले वालों को बुलाया।

थानाध्यक्ष संजीव कुमार कटियार के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कमरे में राहुल का शव फंदे से लटका मिला। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठे किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस खबर से शादी का माहौल में मातम में छा गया। राहुल की पत्नी सोनम रो-रोकर बेहाल हो गई है। उनकी एक दो साल की छोटी बेटी भी है। पूरे परिवार में शोक की लहर है।

आत्महत्या का कारण?

अभी तक पुलिस को आत्महत्या का कोई साफ कारण नहीं मिला है। परिवार वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।

Published on:

21 Feb 2026 09:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / बारात आई, फेरे हुए, लेकिन विदाई से पहले जीजा ने दी जान, मातम में बदली खुशियां

झांसी

उत्तर प्रदेश

नींद में पड़ी खलल, तो युवक ने कुल्हाड़ी से काटा छोटे भाई का गला, आंगन में ही दफनाई लाश

छोटे भाई ने बड़े भाई को मारकर घर में ही दफनाया शव
झांसी

Western disturbance effect: इन जिलों में हुई बारिश, मौसम ने बदला करवट, ठिठुरन बढ़ी

पश्चिमी जिलों में बारिश का असर, फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी

‘उसे पैसे से प्यार था…’ 7 साल का प्यार टूटा तो 24 साल के तुषार ने दे दी जान, मां ने बताया गर्लफ्रेंड का सच

गर्लफ्रेंड से आखिरी मुलाकात के बाद युवक ने उठाया खौफनाक कदम
झांसी

तिजोरी खुली देख डोली नीयत, नौकर ने पत्नी संग शॉल में छिपाकर उड़ाए 69 लाख के जेवर-नकदी

झांसी

पत्नी काली थी…तभी गला दबाकर मार डाला, ससुराल वालों से बोला – करंट लगा है

झांसी
