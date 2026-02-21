बारात आई, फेरे हुए, लेकिन विदाई से पहले जीजा ने दी जान, मातम में बदली खुशियां

साली की बारात बृहस्पतिवार को एरच से आई। शादी का समारोह चिरगांव के मैरेज हॉल में हुआ। सब लोग खुशी-खुशी में थे। लेकिन शुक्रवार को विदाई से पहले राहुल अपनी मां के साथ ससुराल लौट आया। उसने मां को बबीना के लिए भेज दिया। ससुराल में कोई नहीं था। घर की देखभाल के लिए मुलु प्रजापति को छोड़ा गया था। राहुल ने मुलु को भी घर से जाने को कह दिया। मुलु कुछ देर बाद वापस लौटा तो घर का लोहे का फाटक अंदर से बंद था। कई बार आवाज देने पर कोई जवाब नहीं आया। मुलु को शक हुआ। उसने तुरंत पुलिस और मोहल्ले वालों को बुलाया।