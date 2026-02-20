20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

झांसी

नींद में पड़ी खलल, तो युवक ने कुल्हाड़ी से काटा छोटे भाई का गला, आंगन में ही दफनाई लाश

Crime News: यूपी के झांसी से भाई-भाई के रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई। युवक ने नींद में खलल पड़ने पर एक खतरनाकर कदम उठाया।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Anuj Singh

Feb 20, 2026

छोटे भाई ने बड़े भाई को मारकर घर में ही दफनाया शव

छोटे भाई ने बड़े भाई को मारकर घर में ही दफनाया शव

Jhansi Crime News: झांसी में भाई-भाई की रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा मोहल्ले में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और शव को घर के अंदर ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। अपराध छिपाने के लिए उसने खुद ही बड़े भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। लेकिन मृतक के मामा की शिकायत पर पुलिस ने सख्त पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना कब और कहाँ हुई?

यह घटना यूपी के झांसी जिले में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा में हुई। घटना की तारीख 10 फरवरी बताई जा रही है। उस दिन घर में सिर्फ दो भाई ही थे। मां नानी के घर गई हुई थीं और छोटे भाई की पत्नी मायके में थी। बड़े भाई तारिक बेग ऊपरी मंजिल पर रहते थे और छोटे भाई मुसर्रिक बेग नीचे। सुबह तारिक चाय बनाने के लिए नीचे आया और मुसर्रिक के कमरे की कुंडी खटखटाई। इसी छोटी सी बात पर दोनों में जोरदार विवाद हो गया।

विवाद कैसे हत्या में बदल गया?

विवाद इतना बढ़ गया कि तारिक ने गुस्से में चाकू उठा लिया। मुसर्रिक ने भी गुस्से में घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और बड़े भाई के सिर पर जोरदार वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से तारिक मौके पर ही मर गया। मुसर्रिक ने बताया कि नींद में खलल पड़ने की वजह से गुस्सा आया और वह काबू नहीं कर पाया। हत्या के बाद उसने डर से शव को घर के पीछे या आंगन में करीब 5-6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि उसने शव पर नमक भी डाला ताकि बदबू न आए।

अपराध छिपाने की कोशिश

हत्या के बाद मुसर्रिक ने बहुत चालाकी दिखाई। जब तारिक कई दिनों तक नजर नहीं आया तो परिवार वाले चिंतित होने लगे। मुसर्रिक ने मां और रिश्तेदारों को टालमटोल किया। बाद में उसने खुद ही थाने जाकर बड़े भाई तारिक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। वह सोशल मीडिया पर भी भाई को ढूंढने की अपील करता रहा। इससे किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन तारिक के मामा मंसूर को मुसर्रिक की हरकतों पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस से शिकायत की।

पुलिस जांच और खुलासा

पुलिस ने मुसर्रिक को बुलाकर सख्त पूछताछ की। शुरुआत में वह सब कुछ झुठलाता रहा, लेकिन पुलिस के दबाव में वह टूट गया और हत्या कबूल कर ली। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में घर के पीछे खुदाई कराई। गड्ढे से तारिक का शव बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति खुद मौके पर पहुंचे और जांच की निगरानी की।

आरोपी का पछतावा और आगे की कार्रवाई

गिरफ्तार मुसर्रिक बेग ने पूछताछ में कहा कि अगर वह गुस्से पर काबू रख लेता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसे अब बहुत पछतावा हो रहा है। पुलिस का कहना है कि मामला गंभीर है। कुछ रिपोर्टों में संपत्ति विवाद, अनुकंपा नौकरी और अन्य एंगल की भी जांच चल रही है। मुसर्रिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो पिता की मौत के बाद अनुकंपा पर मिली थी। तारिक अविवाहित था। पुलिस अब पूरी जांच कर रही है और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है।

20 Feb 2026 12:45 pm

