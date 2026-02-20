नींद में पड़ी खलल, तो युवक ने कुल्हाड़ी से काटा छोटे भाई का गला, आंगन में ही दफनाई लाश

विवाद इतना बढ़ गया कि तारिक ने गुस्से में चाकू उठा लिया। मुसर्रिक ने भी गुस्से में घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और बड़े भाई के सिर पर जोरदार वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से तारिक मौके पर ही मर गया। मुसर्रिक ने बताया कि नींद में खलल पड़ने की वजह से गुस्सा आया और वह काबू नहीं कर पाया। हत्या के बाद उसने डर से शव को घर के पीछे या आंगन में करीब 5-6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि उसने शव पर नमक भी डाला ताकि बदबू न आए।