झांसी

तिजोरी खुली देख डोली नीयत, नौकर ने पत्नी संग शॉल में छिपाकर उड़ाए 69 लाख के जेवर-नकदी

Jhansi 69 lakh jewellery theft case : झांसी में सराफा व्यापारी के घर हुई 69 लाख की चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने नौकर के पास से सारा सामान बरामद कर लिया है।

झांसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 12, 2026

पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को किया गिरफ्तार, PC- Police

झांसी में सराफा कारोबारी के घर हुई करीब 69 लाख रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हैरानी की बात यह रही कि वारदात किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि 15-16 साल से घर में काम कर रहे नौकर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अंजाम दी। पुलिस ने शत-प्रतिशत जेवर और नकदी बरामद कर ली है।

मामला मोहल्ला महाराजपुरा का है। सराफा कारोबारी अनिल कुमार साहू 3 फरवरी को घर से बाहर गए थे। घर पर उनका पुराना नौकर सुनील अहिरवार मौजूद था, जबकि उसकी पत्नी ऊपर कमरे में थी। वापस लौटने पर कारोबारी ने देखा कि तिजोरी से 65 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर, कीमती नग और 3 लाख 10 हजार रुपये से अधिक नकदी गायब है। सूचना पर पुलिस ने 11 फरवरी को मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

CCTV फुटेज से खुला राज

सीओ रामवीर सिंह के अनुसार, प्रेमनगर थाना प्रभारी तुलसीराम पांडेय के नेतृत्व में पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरे खंगाले। फुटेज में एक महिला शॉल में कुछ छिपाकर ले जाती दिखाई दी। जब नौकर और मालिक को फुटेज दिखाई गई, तो सभी चौंक गए।

कैमरे में नौकर की पत्नी प्रीति अहिरवार 3 फरवरी की शाम करीब 5:30 बजे घर में आती और कुछ मिनट बाद शॉल में सामान छिपाकर बाहर जाती दिखी।

पूछताछ में कबूला जुर्म

शुरुआत में नौकर सुनील अहिरवार लगातार इनकार करता रहा और वर्षों की ईमानदारी का हवाला देता रहा। लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि तिजोरी खुली देख उसकी नीयत डोल गई। शक से बचने के लिए वह खुद घर से बाहर नहीं निकला और पत्नी को बुलाकर वारदात को अंजाम दिलवाया। दोनों ने जेवर और नकदी घर के अलग-अलग स्थानों पर छिपा दिए थे, ताकि किसी को संदेह न हो।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

सुनील ने बताया कि मालिक के जाते ही उसे तिजोरी की चाबी दिखी और अमीर बनने की लालच जाग उठी। खुद चोरी करने पर पकड़े जाने का डर था, इसलिए पत्नी को बुलाकर चुपके से तिजोरी खोलकर सारा माल पार किया और शॉल में छिपाकर बाहर ले जाया गया।

बरामद किया गया सारा सामान

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 लाख 10 हजार 700 रुपये नकद, 3 सोने की अंगूठियां, 3 सोने की जंजीरें, 4 जोड़ी सोने की बालियां, करीब 400 ग्राम के कीमती नग, 25 चांदी के सिक्के और एक पूजन धातु सिक्का बरामद किया है। बरामद सामान की कुल कीमत लगभग 65 लाख रुपये आंकी गई है।

सीओ रामवीर सिंह ने बताया कि चोरी गया पूरा माल बरामद कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

12 Feb 2026 08:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / तिजोरी खुली देख डोली नीयत, नौकर ने पत्नी संग शॉल में छिपाकर उड़ाए 69 लाख के जेवर-नकदी

झांसी

उत्तर प्रदेश

