तिजोरी खुली देख डोली नीयत, नौकर ने पत्नी संग शॉल में छिपाकर उड़ाए 69 लाख के जेवर-नकदी

शुरुआत में नौकर सुनील अहिरवार लगातार इनकार करता रहा और वर्षों की ईमानदारी का हवाला देता रहा। लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि तिजोरी खुली देख उसकी नीयत डोल गई। शक से बचने के लिए वह खुद घर से बाहर नहीं निकला और पत्नी को बुलाकर वारदात को अंजाम दिलवाया। दोनों ने जेवर और नकदी घर के अलग-अलग स्थानों पर छिपा दिए थे, ताकि किसी को संदेह न हो।