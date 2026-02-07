वर्दी का धौंस…. होटल में लेजाकर महिला के साथ पुलिस अधिकारी ने किया रेप, फिर बनाया अश्लील वीडियो

पीड़िता, जो नवाबाद थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली है, खुद भी बिजली विभाग में काम करती थी। उसने पुलिस को बताया कि साल 2022 में उसकी मुलाकात अधिकारी से हुई। दोनों की जान-पहचान बढ़ी। आरोप है कि अधिकारी उसे कई बार लखनऊ ले गया। वहां होटल में उसने अपनी वर्दी की आड़ में धौंस दिखाई और पीड़िता के साथ रेप किया। उसने इस दौरान अश्लील वीडियो भी बना लिया। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके परिजनों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। बाद में आरोपी ने शादी का वादा किया, लेकिन कई महीनों बाद भी शादी नहीं की। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे और धमकाना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके समुदाय के खिलाफ भी टिप्पणी की, जिससे वह बहुत दुखी हुई।