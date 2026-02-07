वर्दी का धौंस…. होटल में लेजाकर महिला के साथ पुलिस अधिकारी ने किया रेप, फिर बनाया अश्लील वीडियो

झांसी में पुलिस अधिकारी पर रेप का आरोप Source- X
Jhansi Rape News: यूपी के झांसी से पुलिस की वर्दी पर दाग लगाने वाली खबर सामने आई है। झांसी में एक महिला ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ रेप के आरोप में FIR दर्ज कराई है। आरोपी की प्रभारी के पद पर है। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है।
पीड़िता, जो नवाबाद थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली है, खुद भी बिजली विभाग में काम करती थी। उसने पुलिस को बताया कि साल 2022 में उसकी मुलाकात अधिकारी से हुई। दोनों की जान-पहचान बढ़ी। आरोप है कि अधिकारी उसे कई बार लखनऊ ले गया। वहां होटल में उसने अपनी वर्दी की आड़ में धौंस दिखाई और पीड़िता के साथ रेप किया। उसने इस दौरान अश्लील वीडियो भी बना लिया। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके परिजनों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। बाद में आरोपी ने शादी का वादा किया, लेकिन कई महीनों बाद भी शादी नहीं की। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे और धमकाना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके समुदाय के खिलाफ भी टिप्पणी की, जिससे वह बहुत दुखी हुई।
परेशान होकर पीड़िता ने 13 फरवरी 2025 को DIG के पास जाकर गुहार लगाई। लेकिन आरोपी ने दबाव बनाकर उस शिकायत को वापस करा दिया। इसके बाद भी आरोपी ने शादी के वादे से मुकर गया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार उसने महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई। महिला आयोग ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।
आयोग के निर्देश पर थाने में बीएनएस की धारा 69 (धोखाधड़ी से शारीरिक संबंध) समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज किया जा रहा है। पुलिस आरोपी को ढूंढ रही है और जांच जारी है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। अभी आरोपी फरार है और उसे जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।
