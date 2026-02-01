“मैं मंत्री हूं, वो विधायक हैं, बंधक बनाने की बात बेबुनियाद”, झांसी में स्वतंत्र देव सिंह का महोबा विवाद पर पलटवार

विधायक बृजभूषण राजपूत ने मंत्री के सामने अपनी विधानसभा क्षेत्र में नल से जल योजना की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को खोद दिया गया है लेकिन उनकी मरम्मत नहीं कराई गई। कई जगहों पर पाइप फटे हुए हैं, टंकियों से पानी रिस रहा है और ग्रामीणों को पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। विधायक ने कहा कि जिले के 90 प्रतिशत गांवों के लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, जिनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो गया है।