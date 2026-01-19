बॉडी को ‘नीले-बॉक्स’ में रखा, हर दिन जलाए थोड़े-थोड़े हिस्से: 30 साल छोटी लिव-इन पार्टनर की हत्या में चौंकाने वाले खुलासे!

पुलिस का कहना है आरोपी ने ध्यान से लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। यह काम करते हुए वह लगातार घर में रहा जिससे पड़ोसियों को कुछ भी अजीब ना लगे। शनिवार रात को, आरोपी ने लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। जब वह बॉडी के हिस्सों को ड्रम में फिट नहीं कर पाया, तो उसने आधे जले हुए शव, हड्डियों और राख को एक नीले बॉक्स में पैक कर दिया। फिर उसने 400 रुपये में एक लोडर ऑटो किराए पर लिया। इसके बाद बॉक्स को उस इलाके में ले जाया गया जहां उसकी दूसरी पत्नी रहती है। मामले को लेकर शक तब हुआ जब बॉक्स से बदबू आने लगी और लिक्विड लीक होने लगा। जिसके बाद स्थानीय लोगों और ऑटो ड्राइवर ने सुबह करीब 2 बजे पुलिस को इस बात की जानकारी दी। हालांकि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी भाग चुका था।