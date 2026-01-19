19 जनवरी 2026,

बॉडी को ‘नीले-बॉक्स’ में रखा, हर दिन जलाए थोड़े-थोड़े हिस्से: 30 साल छोटी लिव-इन पार्टनर की हत्या में चौंकाने वाले खुलासे!

Jhansi Live In Partner Murder Case Update: 30 साल छोटी लिव-इन पार्टनर के हत्याकांड में बड़े खुलासे पुलिस ने किए हैं। आरोपी ने लाश को नीले बॉक्स में रखा। साथ ही रोजाना लाश के थोड़े-थोड़े हिस्से जलाए।

झांसी

image

Harshul Mehra

Jan 19, 2026

jhansi 30 years younger live in partner murder case update body kept in blue box

झांसी मर्डर केस में बड़ा अपडेट आया सामने। फोटो सोर्स-AI

Jhansi Live In Partner Murder Case Update: झांसी के दिल दहला देने वाले क्राइम ने सबको हिलाकर रख दिया। एक किराए के घर के अंदर कई दिनों तक क्रूरता, राज और सबूत मिटाने की सोची-समझी कोशिशों के मामले में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं।

Jhansi News: शरीर के अंगों को एक-एक करके जलाया

पुलिस का कहना है कि 64 साल के रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी राम सिंह परिहार उर्फ बृजभान ने कथित तौर पर अपनी लिव-इन पार्टनर जो उनसे 32 साल छोटी थी उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद उसके शरीर के अंगों को एक-एक करके जलाकर क्राइम के सारे निशान मिटाने की कोशिश की। पीड़िता की पहचान 32 साल की प्रीति के रूप में हुई।

Jhansi: 10 सालों से रिलेशनशिप में थे

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, राम सिंह प्रीति के साथ सिपरी बाजार पुलिस स्टेशन के ब्रह्मनगर इलाके में किराए के मकान में रह रहा था। क्राइम करने से करीब 20 दिन पहले ही उसने मकान किराए पर लिया था। दोनों करीब 10 सालों से रिलेशनशिप में थे। साथ ही बिना शादी के साथ रह रहे थे। राम सिंह की पहले से दो पत्नियां थीं।

Crime News: करीब 7 दिन पहले कर दिया गया था मर्डर

पुलिस का मानना ​​है कि प्रीति का मर्डर करीब 7 दिन पहले कर दिया गया था। प्रीति को कथित तौर पर मारने के बाद, आरोपी ने उसके शरीर के कई टुकड़े किए और उन्हें तिरपाल में लपेट दिया। सबूत मिटाने के लिए उसने कथित तौर पर हर दिन घर के अंदर एक स्टोव पर शरीर का एक हिस्सा जलाया जिससे बदबू घर के अंदर ही रहे।

Crime News Jhansi: नीले बॉक्स में पैक की लाश

पुलिस का कहना है आरोपी ने ध्यान से लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। यह काम करते हुए वह लगातार घर में रहा जिससे पड़ोसियों को कुछ भी अजीब ना लगे। शनिवार रात को, आरोपी ने लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। जब वह बॉडी के हिस्सों को ड्रम में फिट नहीं कर पाया, तो उसने आधे जले हुए शव, हड्डियों और राख को एक नीले बॉक्स में पैक कर दिया। फिर उसने 400 रुपये में एक लोडर ऑटो किराए पर लिया। इसके बाद बॉक्स को उस इलाके में ले जाया गया जहां उसकी दूसरी पत्नी रहती है। मामले को लेकर शक तब हुआ जब बॉक्स से बदबू आने लगी और लिक्विड लीक होने लगा। जिसके बाद स्थानीय लोगों और ऑटो ड्राइवर ने सुबह करीब 2 बजे पुलिस को इस बात की जानकारी दी। हालांकि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी भाग चुका था।

झांसी क्राइम न्यूज अपडेट: बॉक्स में मिले इंसानी अवशेष

जब पुलिस ने बॉक्स खोला, तो उन्हें अंदर से कुछ जले हुए इंसानी अवशेष मिले, जिससे अधिकारी हैरान रह गए। ऑटो ड्राइवर जय सिंह पाल ने पुलिस को बताया, “मुझे सामान ले जाने के लिए 400 रुपये दिए गए थे। 4 लोग एक बॉक्स लेकर आए और उसे गाड़ी में लोड कर दिया।” पुलिस ने आरोपी के बेटे और दूसरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बाद में पीड़िता की पहचान हुई, जो पहले अपने पति और बच्चों को छोड़कर राम सिंह के साथ रह रही थी।

मामले में SP ने क्या कहा?

SP सिटी प्रीति सिंह ने कहा, “मुख्य आरोपी, राम सिंह परिहार को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रीति उसकी तीसरी पार्टनर थी, और दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे।”

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / बॉडी को 'नीले-बॉक्स' में रखा, हर दिन जलाए थोड़े-थोड़े हिस्से: 30 साल छोटी लिव-इन पार्टनर की हत्या में चौंकाने वाले खुलासे!

झांसी टोल प्लाजा पर मौत बनकर दौड़ा डंपर, दो कारों को कुचलते हुए टोलकर्मी को घसीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

jhansi toll plaza dumper accident news
झांसी

प्रीति बनी श्रद्धा 2.0… गर्लफ्रेंड की हत्या कर किए टुकड़े-टुकड़े, रोज जलाता था 1 अंग

रिटायर्ड रेलकर्मी ने लिव-इन पार्टनर की हत्या की
झांसी

‘मैं अकेली थी तो क्या करती…’ बॉयफ्रेंड के साथ पत्नी को होटल में पकड़ा, एक ही कमरे में थे रुके

पति ने पुलिस संग होटल में पकड़ी पत्नी
झांसी

माता के मंदिर में चोरी: कीमती जेवरों को अपने जेब में रखा, कपड़े पहनाए और हाथ जोड़ खड़ा हुआ, गिरफ्तार

मंदिर में चोरी फोटो सोर्स- मेटा आई
झांसी

ठांय-ठांय-ठांय… महिला ऑटो ड्राइवर के हत्यारे को दौड़ाकर मारी गोली, सालगिरह की रात किया था कत्ल

एक्स बॉयफ्रेंड मुकेश झा का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर
झांसी
