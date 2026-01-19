बॉडी को ‘नीले-बॉक्स’ में रखा, हर दिन जलाए थोड़े-थोड़े हिस्से: 30 साल छोटी लिव-इन पार्टनर की हत्या में चौंकाने वाले खुलासे!

झांसी मर्डर केस में बड़ा अपडेट आया सामने। फोटो सोर्स-AI
Jhansi Live In Partner Murder Case Update: झांसी के दिल दहला देने वाले क्राइम ने सबको हिलाकर रख दिया। एक किराए के घर के अंदर कई दिनों तक क्रूरता, राज और सबूत मिटाने की सोची-समझी कोशिशों के मामले में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं।
पुलिस का कहना है कि 64 साल के रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी राम सिंह परिहार उर्फ बृजभान ने कथित तौर पर अपनी लिव-इन पार्टनर जो उनसे 32 साल छोटी थी उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद उसके शरीर के अंगों को एक-एक करके जलाकर क्राइम के सारे निशान मिटाने की कोशिश की। पीड़िता की पहचान 32 साल की प्रीति के रूप में हुई।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, राम सिंह प्रीति के साथ सिपरी बाजार पुलिस स्टेशन के ब्रह्मनगर इलाके में किराए के मकान में रह रहा था। क्राइम करने से करीब 20 दिन पहले ही उसने मकान किराए पर लिया था। दोनों करीब 10 सालों से रिलेशनशिप में थे। साथ ही बिना शादी के साथ रह रहे थे। राम सिंह की पहले से दो पत्नियां थीं।
पुलिस का मानना है कि प्रीति का मर्डर करीब 7 दिन पहले कर दिया गया था। प्रीति को कथित तौर पर मारने के बाद, आरोपी ने उसके शरीर के कई टुकड़े किए और उन्हें तिरपाल में लपेट दिया। सबूत मिटाने के लिए उसने कथित तौर पर हर दिन घर के अंदर एक स्टोव पर शरीर का एक हिस्सा जलाया जिससे बदबू घर के अंदर ही रहे।
पुलिस का कहना है आरोपी ने ध्यान से लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। यह काम करते हुए वह लगातार घर में रहा जिससे पड़ोसियों को कुछ भी अजीब ना लगे। शनिवार रात को, आरोपी ने लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। जब वह बॉडी के हिस्सों को ड्रम में फिट नहीं कर पाया, तो उसने आधे जले हुए शव, हड्डियों और राख को एक नीले बॉक्स में पैक कर दिया। फिर उसने 400 रुपये में एक लोडर ऑटो किराए पर लिया। इसके बाद बॉक्स को उस इलाके में ले जाया गया जहां उसकी दूसरी पत्नी रहती है। मामले को लेकर शक तब हुआ जब बॉक्स से बदबू आने लगी और लिक्विड लीक होने लगा। जिसके बाद स्थानीय लोगों और ऑटो ड्राइवर ने सुबह करीब 2 बजे पुलिस को इस बात की जानकारी दी। हालांकि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी भाग चुका था।
जब पुलिस ने बॉक्स खोला, तो उन्हें अंदर से कुछ जले हुए इंसानी अवशेष मिले, जिससे अधिकारी हैरान रह गए। ऑटो ड्राइवर जय सिंह पाल ने पुलिस को बताया, “मुझे सामान ले जाने के लिए 400 रुपये दिए गए थे। 4 लोग एक बॉक्स लेकर आए और उसे गाड़ी में लोड कर दिया।” पुलिस ने आरोपी के बेटे और दूसरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बाद में पीड़िता की पहचान हुई, जो पहले अपने पति और बच्चों को छोड़कर राम सिंह के साथ रह रही थी।
SP सिटी प्रीति सिंह ने कहा, “मुख्य आरोपी, राम सिंह परिहार को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रीति उसकी तीसरी पार्टनर थी, और दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे।”
झांसी
उत्तर प्रदेश
