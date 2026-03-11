11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

झांसी में 524 गैस सिलेंडरों की चोरी का खुलासा: 7 गिरफ्तार, मुठभेड़ में पुलिस को मिली सफलता

Stolen cylinder recovered: झांसी में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक चोरी होने का खुलासा करते हुए पुलिस ने 524 सिलेंडर बरामद कर लिए हैं। एसएसपी ने यह जानकारी दी। बरामद सिलेंडरों को रिलीज कराने के संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Narendra Awasthi

Mar 11, 2026

पुलिस की गिरफ्त में सात आरोपी, फोटो सोर्स- झांसी पुलिस

फोटो सोर्स- झांसी पुलिस

524 gas cylinder theft case: झांसी में 524 गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की चोरी होने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके खुलासे के लिए एसएसपी ने कई टीमें लगाई थीं। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद ट्रक मालिक से भी बातचीत हुई। अंततः मुठभेड़ में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके मिली जानकारी के आधार पर तीन और अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गैस एजेंसी का एक कर्मचारी भी इसमें शामिल है। ‌

मुठभेड़ में चार गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के झांसी में सिलेंडरों से भरा ट्रक चोरी हो गया था। बाद में खाली ट्रक सड़क किनारे बरामद हुआ था, जिसका खुलासा आज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जावेद, सुमित, रितिक निवासीगण प्रेम नगर और आमिर शामिल हैं।

सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया

एसएसपी झांसी ने बताया कि 6 मार्च को सिपरी बाजार थाना को सूचना मिली कि 524 गैस सिलेंडर से लदा ट्रक चोरी हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर ट्रक को ट्रेस करने के लिए कई टीमें में लगाई गईं। कुछ दिन बाद खाली ट्रक बरामद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, इसके साथ ही ट्रक मालिक और उसके निकट सहयोगियों से भी बातचीत की गई।

13 लाख रुपए में हुआ था समझौता

टीमों की चोरी की घटना के खुलासे के लिए लगाई गई टीमों के प्रयास से घटना का सफल अनावरण किया गया है। जावेद, रितिक, सुमित और आमिर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। ट्रक चोरी की योजना को रितिक और जावेद ने बनाया था। आमिर गैस एजेंसी में काम करता है। उसी से इनका 13 लाख रुपए में समझौता हुआ था।

379 भरे और 135 खाली सिलेंडर बरामद

एसएसपी ने बताया कि 11 लाख 10 हजार रुपए बरामद कर लिए गए हैं। 524 सिलेंडर में 379 सिलेंडर भरे और 135 खाली हैं। 135 सिलेंडर के बेचने की रकम 83820 रुपए भी बरामद कर लिया गया है। मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त से मिली जानकारी के बाद शुभंकर, अभिषेक, और सुरेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया है। सातों को रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया गया है।

बरामद सिलेंडर को जल्द रिलीज कराने का होगा प्रयास

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द से जल्द बरामद किए गए सिलेंडर को रिलीज करा कर एजेंसी के सुपुर्द करने का प्रयास किया जाएगा। ऋतिक और जावेद ने बताया कि ट्रक के मालिक को कुछ पैसा देना था। जिसको लेकर इन्होंने चोरी की योजना बनाई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 06:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / झांसी में 524 गैस सिलेंडरों की चोरी का खुलासा: 7 गिरफ्तार, मुठभेड़ में पुलिस को मिली सफलता

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दहेज के 10 लाख रुपए लेकर शादी से पहले फरार आर्मी वाला दूल्हा, दुल्हन बोली- अब मैं क्या करूं?

झांसी

पुलिस पर हमला करने वाला तीन दिनों से घर में कैद, बोला- अदालत में आत्मसमर्पण करूंगा

घर की बालकोनी में खड़ा आरोपी, फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी

झांसी में ट्रक-पिकअप में आमने-सामने टक्कर, सेना के जवान की मौत

सड़क दुर्घटना, फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी

मौसम विभाग का अलर्ट: न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक, पड़ेगी प्रचंड गर्मी

प्रचंड गर्मी का एहसास, फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी

झांसी में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, बांट रहा था शादी का कार्ड

मौके पर खड़ी पुलिस, फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.