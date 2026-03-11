झांसी में 524 गैस सिलेंडरों की चोरी का खुलासा: 7 गिरफ्तार, मुठभेड़ में पुलिस को मिली सफलता

फोटो सोर्स- झांसी पुलिस
524 gas cylinder theft case: झांसी में 524 गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की चोरी होने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके खुलासे के लिए एसएसपी ने कई टीमें लगाई थीं। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद ट्रक मालिक से भी बातचीत हुई। अंततः मुठभेड़ में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके मिली जानकारी के आधार पर तीन और अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गैस एजेंसी का एक कर्मचारी भी इसमें शामिल है।
उत्तर प्रदेश के झांसी में सिलेंडरों से भरा ट्रक चोरी हो गया था। बाद में खाली ट्रक सड़क किनारे बरामद हुआ था, जिसका खुलासा आज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जावेद, सुमित, रितिक निवासीगण प्रेम नगर और आमिर शामिल हैं।
एसएसपी झांसी ने बताया कि 6 मार्च को सिपरी बाजार थाना को सूचना मिली कि 524 गैस सिलेंडर से लदा ट्रक चोरी हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर ट्रक को ट्रेस करने के लिए कई टीमें में लगाई गईं। कुछ दिन बाद खाली ट्रक बरामद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, इसके साथ ही ट्रक मालिक और उसके निकट सहयोगियों से भी बातचीत की गई।
टीमों की चोरी की घटना के खुलासे के लिए लगाई गई टीमों के प्रयास से घटना का सफल अनावरण किया गया है। जावेद, रितिक, सुमित और आमिर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। ट्रक चोरी की योजना को रितिक और जावेद ने बनाया था। आमिर गैस एजेंसी में काम करता है। उसी से इनका 13 लाख रुपए में समझौता हुआ था।
एसएसपी ने बताया कि 11 लाख 10 हजार रुपए बरामद कर लिए गए हैं। 524 सिलेंडर में 379 सिलेंडर भरे और 135 खाली हैं। 135 सिलेंडर के बेचने की रकम 83820 रुपए भी बरामद कर लिया गया है। मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त से मिली जानकारी के बाद शुभंकर, अभिषेक, और सुरेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया है। सातों को रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द से जल्द बरामद किए गए सिलेंडर को रिलीज करा कर एजेंसी के सुपुर्द करने का प्रयास किया जाएगा। ऋतिक और जावेद ने बताया कि ट्रक के मालिक को कुछ पैसा देना था। जिसको लेकर इन्होंने चोरी की योजना बनाई।
