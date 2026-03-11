झांसी में 524 गैस सिलेंडरों की चोरी का खुलासा: 7 गिरफ्तार, मुठभेड़ में पुलिस को मिली सफलता

524 gas cylinder theft case: झांसी में 524 गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की चोरी होने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके खुलासे के लिए एसएसपी ने कई टीमें लगाई थीं। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद ट्रक मालिक से भी बातचीत हुई। अंततः मुठभेड़ में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके मिली जानकारी के आधार पर तीन और अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गैस एजेंसी का एक कर्मचारी भी इसमें शामिल है। ‌